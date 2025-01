Mohlo ich zmobilizovať viacero faktorov, okomentoval politológ spojenie celej opozície pri odvolávaní Fica a vyjadril sa aj k rebelom v koalícii

Vyhrajú prezentované hodnoty alebo skryté záujmy?

21.1.2025 (SITA.sk) - Šance na reálne vyslovenie nedôvery vláde sú nízke, myslí si politológ Peter Dubóczi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Ako skonštatoval pre agentúru SITA, vládna koalícia síce čelí nestabilite vďaka dvom skupinkám "rebelujúcich" poslancov, no ani huliakovci, ani migaľovci podľa Dubócziho vládu nepovalia. Politológ dodal, že doterajšia skúsenosť ukazuje, že s týmito "rebelmi" sa vládna koalícia dosiaľ v kritických momentoch dokázala dohodnúť."Je potrebné rozlišovať medzi menšími témami, v ktorých poslanci môžu vystrčiť rožky, a tými závažnejšími, kde pre vlastné záujmy budú šúchať nohami," upozorňuje a poznamenáva, že prinajmenšom časť z nich si istotne uvedomuje, že potenciálne predčasné voľby by pre nich, v tomto momente, aspoň načas znamenali koniec vo vrcholovej politike."Je teda otázne, či vyhrajú aj týmito poslancami prezentované hodnoty, alebo skryté záujmy," pokračuje Dubóczi. Sám sa prikláňa k druhej možnosti, poukazujúc, že Rudolf Huliak v posledných dňoch navrhuje zmier s predsedom SNS Andrejom Dankom a objavili sa aj informácie o tom, že nespokojní poslanci Hlasu by mohli byť presunutí na iné pozície ( Ján Ferenčák napríklad v politickej diskusii uviedol, že dostal možnosť pracovať v oblasti diplomacie).Parlamentnú opozíciu , ktorú zámer vysloviť vláde nedôveru kompletne zjednotil, podľa politológa mohlo zmobilizovať viacero faktorov z posledného obdobia. Dubóczi menoval napríklad cestu premiéra Roberta Fica Smer-SD ) do Moskvy, jeho spory v oblasti energetiky s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským či situáciu s kybernetickým útokom na slovenský kataster, ale aj premiérovu dovolenku vo Vietname na prelome rokov, ktorú údajne strávil v luxusnom hoteli v Hanoji, čo ale samotný Fico poprel.Opozícia podľa neho nereaguje len na zahraničnú politiku, ale aj na narastajúcu nespokojnosť na domácej scéne. V tomto smere poukázal napríklad na prieskum agentúry NMS, podľa ktorého je viac ako 60 percent populácie nespokojných s predsedom vlády."Tiež ešte uvidíme, ako zaváži posledné vyjadrenie poslanca Smeru Tibora Gašpara , v ktorom načrtol možnosť odchodu Slovenska z EÚ. Videli sme, že Gašparove slová narobili šarapatu aj vo vlastných radoch a hneď sa k nim odmietavo postavili predstavitelia strany Hlas-SD aj prezident. Nemyslím si však, že by toto vyjadrenie v prípade rebelujúcich poslancov, ktorí sú pomyselným jazýčkom na váhach, teraz zavážilo aj pri hlasovaní o dôvere," nazdáva sa politológ. Akcentoval ale, že vážnosť Gašparovho vyjadrenia neradno podceňovať.Dubóczi tiež zdôraznil význam toho, že v úmysle vysloviť vláde nedôveru sa zjednotila ako parlamentná, tak aj mimoparlamentná opozícia. "Nič iné už v podstate neostávalo, a to najmä po tej vianočnej letargii, ktorú časť opozície v posledných týždňoch vykazovala," poznamenal.Poukázal tiež na to, že hnutie Slovensko vedené Igorom Matovičom v takýchto situáciách dokáže strhnúť pozornosť. Zároveň je toho názoru, že matovičovci by v prípade predčasných volieb a skladania vlády boli podľa aktuálnych prieskumov priam nutným partnerom."Nerobil by som si však ilúzie. Otázna je pre mňa najmä konštruktivita takto širokej spolupráce. V tomto momente by som to možno skôr hodnotil ako jednorazovú záležitosť proti spoločnému nepriateľovi," myslí si Dubóczi. Dodal, že jestvuje mnoho otázok, na ktorých sa opozičné strany nedokážu zhodnúť, a tieto vedia ich politickí oponenti vhodne využiť na vrážanie klinov medzi jednotlivé opozičné subjekty.V súčasnej situácii ale politológ hodnotí spojenie opozície ako dobrý politický krok i dobrý signál smerom k verejnosti. Je toho názoru, že to prinajmenšom vytvára platformu na začatie užšej spolupráce."Napriek nízkym šanciam na vyslovenie nedôvery nie je vládnym stranám vývoj situácie ukradnutý – dalo by sa to povedať, že sa tak trochu zvolebnieva. Vidíme to aj v rétorike, ako aj pri cestách na billboardoch," uzavrel Dubóczi (možnosť predčasných volieb nedávno v televízii Ta3 pripusti i samotný premiér Fico, a to v prípade, ak sa SNS a Hlasu nepodarí zjednotiť ich poslanecké kluby a zaistiť väčšinu v parlamente, no možné riešenie vníma predseda vlády aj v otvorení koaličnej zmluvy a zmene pomerov vo vláde - pozn. SITA).