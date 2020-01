Mohutné záplavy po prudkých dažďoch na Madagaskare si vyžiadali už viac než dvadsať obetí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Počet obetí mohutných záplav na Madagaskare stúpol v piatok na 21. Informovali o tom predstavitelia tamojších úradov a záchranných služieb. Ďalších 20 ľudí je nezvestných, z nich 18 uniesol prúd rozvodnenej rieky, cez ktorú sa pokúšali dostať do svojho mesta Mitsinjo na severozápade ostrova.Ohrozených je podľa miestnych úradov viac ako 89-tisíc obyvateľov Madagaskaru. Výrazne narušená je aj doprava, keďže voda zaliala na viacerých úsekoch aj hlavné dopravné tepny na ostrove. Približne 10-tisíc domov po celej krajine zaplavila voda.Okrem toho hrozí potravinová kríza, keďže voda zaplavila veľké časti ryžových polí na severe krajiny, ktoré sú základom miestneho hospodárstva. Ďalšiu tragédiu by mohla spôsobiť vodná priehrada pri meste Tanambe na severe krajiny, ktorá už v stredu začala pretekať.Pozitívne správy zatiaľ neprinášajú ani meteorológovia - prudké dažde by podľa nich mali na Madagaskare pokračovať aj budúci týždeň.