Mojím snom je objaviť potopenú rímsku loď

Tak ako v Amazone, aj táto práca je o tímovosti

Ako teda vyzerá podvodný archeologický výskum?

O spoločnosti Amazon:



Amazon je lídrom v oblasti technológií a inovácií. Prevádzkuje najväčšiu e-commerce platformu, ktorá umožňuje podnikateľom predávať svoj tovar do celého sveta.



Činnosť Amazonu stojí na štyroch základných pilieroch: orientuje sa na zákazníkov, nie na konkurenciu, investuje do rozvoja technologických inovácií, plánuje v dlhodobom horizonte a zameriava sa na funkčnú a prevádzkovú dokonalosť.



Medzi globálne využívané produkty a služby sa radí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čítačky Kindle, telefón a tablety Fire, Fire TV alebo Amazon Echo. Amazon je tiež priekopníkom recenzií od zákazníkov, personalizovaných odporúčaní a funkcie 1-Click shopping.



Projektom Kindlotéka podporuje Amazon záujem o čítanie kníh naprieč generáciami. Tlačené knihy ako aj elektronické čítačky Kindle umiestňuje do škôl, detských domovov i verejných knižníc.



Spoločnosť Amazon zamestnáva na Slovensku viac ako 3 000 zamestnancov na plný úväzok.



26.4.2022 (Webnoviny.sk) -Róbert Daňo v seredskom Amazone začal pracovať tesne pred pandémiou v novembri 2019 na pozícii procesora. Predtým sa roky venoval pamiatkovej obnove a príprave projektov s tým súvisiacich a vášeň pre túto oblasť mu zostala doteraz. ,,Práca v Amazone je v tomto porovnaní mimoriadne ukľudňujúca, lebo potápanie sa v riekach je dosť adrenalínový šport. Nevidíte poriadne kde ste a pracujete v prúde, ktorý má 30-40 kilometrov za hodinu, čo spôsobuje, že sa cítite ako červík na rybárskom háčiku," vysvetľuje s nadsádzkou pán Róbert. S úsmevom hovorí, že jeho manželka, ktorá pracuje v Slovenskej akadémii vied s kolegyňou založila "podvodnú archeológiu", čiže hľadanie pamiatok, ktoré nám boli ukryté. On je ako člen tímu na pozícii technického potápača.Tím má dva projekty. Jeden sa venuje toku Váhu v úseku medzi Hlohovcom a Šaľou s ťažiskom na Sereď a ide o vyhľadávanie, dokumentáciu a výskum všetkých stavieb, ktoré súviseli s riekou – ako napríklad mostné stavby, ktoré sú napríklad v seredskej oblasti doložené od 12. storočia. Existovali však iba v písomných dokumentoch a nikto ich nikdy nevidel. Podľa slov Róberta Daňa začínali s úvahou koľko toho asi bude, ale nakoniec "sme sami zostali s otvorenými očami pozerať, koľko toho ostalo," dodáva.Druhou je oblasť Dunaja v obci Iža, kde chceli vedieť ako prebiehala komunikácia medzi pevnosťou a hraničnou oblasťou vtedajšej Rímskej ríše. Začali preto hľadať zvyšky riečneho rímskeho prístavu na slovenskej strane Dunaja, ktoré sa podarilo nájsť minulý rok v lete. "Dosiaľ bolo odhalených 5 pilierov, ktoré sa veľmi nelíšia od známych rímskych mostov. Je to prvý most nájdený na hranici rímskeho impéria, nález minimálne európskeho významu," hovorí hrdo. Nezabúda však dodať, že v pestovaní tohto hobby mu napomáha aj zmenová prevádzka v Amazone a možnosť narábať tak so svojou pracovnou dobou.Základom je využitie sonarovej techniky, ktorou sa sníma dno. Tieto výsledky následne konzultujú geofyzici s archeológmi. "Ponoriť sa do mora a ponoriť sa do riečnej vody je strašný rozdiel. V mori je voda viac-menej stojatá, rieka je tečúca, a je to ako keby ste stáli počas splachovania v splachovacom záchode. Výhľad v mori je skoro ako na súši, rieka je ako ponor do kapučína, v ktorom sa snažíte niečo vidieť. Pri ponoroch je niekedy viditeľnosť len 30 – 40 centimetrov," odhaľuje realitu svojej záľuby pán Robert. O ponory sa starajú dobrovoľní potápači ako napríklad profesionálny hasič-záchranár alebo potápači z poriečnej polície policajného zboru. Na jedného potápača pripadajú štyria až piati ľudia, ktorí ho istia na súši alebo lodi.Niekedy táto práca prináša aj predčasné nadšenie alebo úsmevné príhody. "Už sa nám stalo, že sme odoberali vzorky driev, ktoré sa posielajú dendrológom, ktorí na základe letokruhov vedia zaradiť obdobie, kedy bol strom odpílený a na základe toho aj obdobie, kedy ho stavebne použili. Pamätám si, ako skrotili naše nadšenie z jedného nálezu, keďže v skutočnosti šlo o 30 rokov staré rybárske mólo," spomína si pán Róbert. Vzápätí ale dodáva, že aj negatívny výsledok je výsledok, pretože vás posunie niekam ďalej. "Kolegovi sa tiež stalo, že sa pred ním v hĺbke asi metra a pol objavila chladnička, čo len poukazuje na to, akí nezodpovední sme v narábaní s odpadom. Ale môže vás minúť aj odlomený konár a vtedy už môže ísť aj o ohrozenie zdravia", poukazuje na úskalia svojej vášne. A má nejakú métu, ktorú by chcel v tejto oblasti dosiahnuť? "Rád by som našiel potopenú rímsku loď - ideálne s nejakým zaujímavým nákladom," uzatvára Róbert Daňo.Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter Instagram a na press portáli spoločnosti.Informačný servis