Mojžiš rozhodol o víťazstve Ružomberčanov

Na snímke vpravo Matúš Kuník (Nitra) a David Holman(Bratislava) v zápase 10. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra v Bratislave 28. septembra 2019. Foto: FOTO TASR - Dano Veselský Foto: FOTO TASR - Dano Veselský

Slovan Bratislava - FC Nitra 5:0 (2:0)



Góly: 39., 40. a 53. Holman, 67. Strelec, 86. Nono. Rozhodovali: Ziemba – Bobko, Poláček, ŽK: Gatarič (Nitra), bez divákov.



Slovan: Greif – Apau, Bajrič, De Marco, Suchockij – Ljubičič, Rabiu - Holman (61. Nono) - Daniel, Strelec, Dražič (71. Moha)



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Dubeň, Magda - Šimončič (56. Fabiš), Vrábel (62. Bilovský) – Šefčík, Gatarič, Chobot (88. Šurnovský) – Ristovski

Hlasy po zápase:

Marián Süttö, tréner Nitry: "Mrzí ma, že sme Slovanu darovali prvé dva góly po našich chybách. Ale bohužiaľ, my sa musíme naučiť hrať proti takýmto mužstvám aké má Slovan. Vedeli sme, že súper bude dominantný, ale v strede poľa sme nič neurobili. Slovan uhral tri body v absolútnom pokoji. V tejto chvíli na Slovan nemáme."



Ján Kozák, tréner Slovana: "Zápas sa mi samozrejme hodnotí dobre. Hrali sme organizovane v prvom polčase, chceli sme ukázať kvalitu. Dali sme rýchle dva góly, čím sme súperovi dali facku. V druhom polčase sme už hrali veľmi dobre, boli tam pekné akcie a góly. Zvládli sme to, teraz sa musíme dobre pripraviť na Bragu."

MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 0:1 (0:0)



Gól: 90+ Mojžiš. Rozhodovali: Glova - Borsányi, Perát, ŽK: Carrillo - Maslo, Gerec, 1179 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo (90. Grič), Soler Pino, Žofčák - Savvidis - Povovits, Turík, Martinez, P. Kolesár (77. Kvocera) - Sidibé



MFK Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Twardzik - Kojnok, Mojžiš, Kostadinov, Zsigmund, Qose (81. Takáč) - Gerec (89. Regáli), Novotný (54. Bobček)



Hlasy po zápase:

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Vedeli sme, s čím príde Ružomberok. Čakali sme dobrú organizáciu ich defenzívy. Naši hráči podali dobrý výkon, nemám im čo vyčítať. Snáď iba finálnu fázu, v ktorej nám Macík pochytal viaceré šance. Futbal sa hrá na góly, hostia nám ho dali v nadstavenom čase. Myslím si však, že môžeme mať hlavy hore. Naša kvalita stúpa, výkon bol dobrý, už zostáva iba pretaviť to do výsledkov."



Ján Haspra, tréner MFK Ružomberok: "Po dvoch víťazných zápasoch v Dunajskej Strede a Kalši sme túžili pokračovať v úspešných výsledkoch. Úvod zápasu bol z našej strany veľmi rozpačitý. Michalovčania sa síce dostali do tlaku, naši hráči však zodpovedne pristupovali k defenzíve. V druhom polčase postupne rástol tlak domácich, no veľké šance si nevytvárali. Veľmi nám pomohol brankár Macík, ktorý sa vrátil do bránky. Napokon sa k nám priklonilo aj šťastie. Musím chlapsky priznať, že sme dnes neboli lepšie mužstvo."

FK Senica - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 (0:0)



Gól: 86. Akinyoola. Rozhodovali: Pavlík – Vorel, Súkeníková, 565 divákov.



Senica: Vorel – Favaro Amaral, Dias, Didiba – Cvek – de Assis, El Moudane (65. Akinyoola), Klapan, Yenne (85. Baumgartner) – Sulley (65. Ramirez), Castaňeda



Pohronie: Vantruba – Mainge, Nosko, Bartoš, Župa – Dzurík (87. Meda) – Hrnčár, Klec (81. Sedláček), Pellegrini, Blahút (76. Mészáros) – Abrahám

