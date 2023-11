Molčan a Schmiedlová sa stali Tenistami roka 2023

Alexa Molčana a Annu Karolínu Schmiedlovú vyhlásili v stredu večer v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2022. Obaja obhájili vlaňajšie prvenstvo. Molčan zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) druhýkrát, Schmiedlová získala ocenenie po piaty raz.



Juniorom roka sa stal Michal Krajčí, titul Juniorka roka patrí Renáte Jamrichovej, šampiónke v juniorskej štvorhre na grandslamovom turnaji Australian Open. Cenu pre Talent do 15 rokov si odniesol Leon Sloboda. Najlepším tímom je družstvo Slovenska v Davisovom pohári, ktoré sa vďaka víťazstvu 3:1 v Grécku prebojovalo do kvalifikácie o postup na finálový turnaj 2024.



Molčan triumfoval v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, pred Lukášom Kleinom a Jozefom Kovalíkom. V daviscupovom dueli v Aténach vybojoval rozhodujúci tretí bod, keď získal cenný skalp Stefanosa Tsitsipasa. Na turnaji ATP v Kitzbüheli postúpil do štvrťfinále, bol v 3. kole na podujatiach Masters 1000 v Indian Wells a Miami.



V súčasnosti je na 114. mieste rebríčka ATP vo dvojhre. "Z obhajoby prvenstva v ankete Tenista roka mám radosť. Ďakujem mojim rodičom a priateľke. Škoda, že ma trochu pribrzdili zranenia, hlavne na začiatku roka. Keď človeku padne sebavedomie, je to ťažké dohnať. Mal som problémy vyhrať ťažký zápas. Dokázal som sa však z toho oklepať. Ešte ma do konca roka čakajú dva turnaje a šanca vrátiť sa do elitnej stovky je reálna," uviedol Molčan po prevzatí ocenenia.



Schmiedlová vyhrala anketu štvrtýkrát za sebou. Druhá bola Viktória Hrunčáková a tretia Rebecca Šramková. Schmiedlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále na grandslamovom Roland Garros. Na US Open postúpila do 3. kola. Bola finalistkou turnaja WTA 125 v Parme a semifinalistkou podujatia WTA 125 v Barranquille. Momentálne je v singli na 71. mieste rebríčka WTA. "Som rada, že som opäť zvíťazila v ankete. Veľmi si to vážim. Bol to pre mňa skvelý rok, veď na grandslamoch som si vylepšila svoje osobné maximá. Túto cenu venujem mojim rodičom. Patrí aj mojej babke a dedkovi, ktorí tento rok zomreli. Ďakujem aj môjmu priateľovi Lukášovi Kleinovi."



Do Siene slávy slávnostne uviedli Martinu Suchú, členku víťazného slovenského fedcupového družstva z roku 2002 a bývalého dlhoročného funkcionára v tenisovom hnutí Júliusa Bacsóa.

Výsledky ankety Tenista roka 2023:



muži: 1. Alex Molčan, 2. Lukáš Klein, 3. Jozef Kovalík

ženy: 1. Anna Karolína Schmiedlová, 2. Viktória Hrunčáková, 3. Rebecca Šramková

juniori: 1. Michal Krajčí, 2. Marek Naňo, 3. Tomáš Talajka

juniorky: 1. Renáta Jamrichová, 2. Nina Vargová, 3. Mia Pohánková

talent do 15 rokov: 1. Leon Sloboda, 2. Natália Kročková, 3. Soňa Depešová

tím roka: 1. DC tím Slovensko, 2. BJKC tím Slovensko, 3. Dievčatá SR do 18 rokov

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka:



1994: Karol Kučera, Karina Habšudová

1995: Karol Kučera, Karina Habšudová

1996: Karol Kučera, Karina Habšudová

1997: Karol Kučera, Karina Habšudová

1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová

1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová

2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová

2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová

2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová

2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová

2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková

2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková

2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová

2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková

2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová

2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková

2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková

2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová

2020: Norbert Gombos, Anna Karolína Schmiedlová

2021: Filip Polášek, Anna Karolína Schmiedlová

2022: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová

2023: Alex Molčan, Anna Karolína Schmiedlová