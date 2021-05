Molčan dosiahol najväčší úspech v kariére, v Belehrade deklasoval Verdasca a postúpil do semifinále

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP v srbskom Belehrade už do semifinále dvojhry mužov a dosiahol tým najväčší úspech vo svojej kariére. Dvadsaťtriročný prešovský rodák vo štvrtkovom štvrťfinále "zmietol z kurtu" niekdajšiu sedmičku rebríčka ATP Španiela Fernanda Verdasca , ktorý aktuálne figuruje v hodnotení na 107. priečke.Duel trval len 64 minút a po setoch 6:2, 6:0 sa radoval slovenský tenista. V boji o finále v piatok nastúpi proti úspešnejšiemu z argentínsko-španielskeho súboja Federico Delbonis - Roberto Carballés Baena.Alex Molčan až do januára 2021 nehral v hlavnej súťaži na turnaji ATP. Premiérovo sa mu to podarilo v tureckej Antalyi, v marci sa dostal do hlavnej súťaže aj vo francúzskom Marseille. V úvode aktuálneho týždňa patrilo Molčanovi 255. miesto v rebríčku ATP, teraz má istotu prieniku na 208. pozíciu.Na rovnakom turnaji v Belehrade je vo štvrťfinále dvojhry mužov aj ďalší Slovák, Andreja Martina čaká duel proti domácemu piatemu nasadenému Dušanovi Lajovičovi . Svoj štvrťfinálový duel už má za sebou aj Norbert Gombos , ten však hral na turnaji ATP v talianskej Parme. Gombos si už v ďalšom zápase nezahrá, domácemu rovnako nenasadenému Marcovi Cecchinatovi podľahol za 63 minút 3:6, 1:6.