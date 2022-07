Molčan si finále v Hamburgu nezahrá, skončil na rakete turnajovej jednotky Alcaraza

Alcaraz využil prvý mečbal

Molčan hral vo finále trikrát

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan sa na turnaji ATP v nemeckom Hamburgu neprebojoval do finále dvojhry mužov. V sobotňajšom podvečernom semifinále nestačil na jednotku "pavúka" - Španiela Carlosa Alcaraza Stále iba 19-ročnému tenistovi, ktorý v rebríčku ATP figuruje na 6. priečke, podľahol vo dvoch setoch 6:7 (2), 1:6.Molčan je aktuálnou slovenskou mužskou jednotkou a v rebríčku ATP mu k úvodu týždňa patrila 48. priečka. Už teraz však má istotu návratu do elitnej štyridsiatky.V prvom sete semifinálového duelu prehrával 24-ročný Prešovčan 2:4 i 3:5, no dokázal si vynútiť tajbrejk. V ňom však získal iba dva body.V druhom dejstve vychádzajúca hviezda svetového tenisu naplno prejavila svoje kvality, kým Molčan pôsobil unaveným dojmom. Alcaraz až trikrát získal Molčanovo podanie a po 95 minútach využil hneď prvý mečbal.Alcaraz sa v nedeľňajšom finále v Hamburgu stretne s Talianom Lorenzom Musettim. V prípade zisku singlového titulu sa v rebríčku ATP posunie na 4. pozíciu.Alcaraz priznal, že duel s Molčanom vôbec nebol ľahký. „Alex hral veľmi dobre, prvý set bol ťažký,“ vyhlásil na webe podujatia.Molčan sa v doterajšej kariére prebojoval trikrát do finále turnaja ATP a zakaždým neuspel.Vlani v máji v srbskom Belehrade v boji o titul prehral s domácim Novakom Djokovičom , v apríli 2022 v marockej Casablance nestačil na Belgičana Davida Goffina a v máji vo francúzskom Lyone podľahol Britovi Cameronovi Norriemu