Molčan zdolal De Minaura a postúpil do finále v Lyone

Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Lyone. V semifinále si poradil s Austrálčanom Alexom de Minaurom v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:2. V sobotu sa predstaví vo svojom treťom finále na okruhu ATP, v ktorom nastúpi proti lepšiemu z dvojice Cameron Norrie, Holger Rune.





"Dnes bolo celkom veterno, no mne sa takéto podmienky páčia. Sú pre oboch rovnaké," povedal Molčan v rozhovore na kurte bezprostredne po svojom triumfe. "Dôležité bolo zvládnuť zápas psychicky a ostať pokojný," dodal 24-ročný tenista, ktorý sa do druhého tohtoročného finále prebojoval bez straty setu.Do piatkového stretnutia pritom nevstúpil vôbec ideálne, keď stratil už prvé podanie. Nakoniec však svojho súpera dokázal brejknúť v šiestom geme a obaja následne stratili obe svoje podania a rozhodol až tajbrejk, v ktorom Slovák vyhral 7:2.Jednoznačnejší priebeh mal druhý set - ako prvý sa k brejku dostal slovenský hráč a sám nepustil ani jeden. Okrem toho vzal De Minaurovi servis aj za stavu 3:1 a duel už dotiahol do víťazného konca.

dvojhra - semifinále:



Alex MOLČAN (SR) - Alex de Minaur (Aus.-4) 7:6 (2), 6:2