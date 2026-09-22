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22. septembra 2026
Moldavsko vyhlásilo stav núdze pre problémy s energiami a nedostatkom vody
Tagy: Moldavská vláda Stav núdze
Mimoriadny režim potrvá 60 dní, vláda chce rýchlejšie reagovať na rast cien palív, hrozbu výpadkov a vážne sucho. Moldavský parlament schválil v utorok 60-dňový stav núdze v
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22.9.2026 (SITA.sk) - Mimoriadny režim potrvá 60 dní, vláda chce rýchlejšie reagovať na rast cien palív, hrozbu výpadkov a vážne sucho.
Moldavský parlament schválil v utorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho.
Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a umožní úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody.
Za návrh vlády hlasovalo 54 poslancov, 20 bolo proti a 22 sa na hlasovaní nezúčastnilo.
Premiér Vasile Tofan označil dôsledky vojen na Blízkom východe a Ukrajine v kombinácii so suchom za „dokonalú búrku“, ktorá vytvára tlak na krajinu s 2,4 milióna obyvateľov.
Moldavsko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 výrazne obmedzilo závislosť od ruských energií a viac sa spolieha na dovoz z Európskej únie (EÚ).
Vláda pre očakávaný rast cien plynu zvažuje zvýšenie pomoci zraniteľným domácnostiam. Program v súčasnosti využíva polovica obyvateľstva.
Krajina zároveň čelí vážnemu nedostatku vody v riekach Dnester a Prut, čo môže ohroziť zásobovanie pitnou vodou.
Prezidentka Maia Sanduová uviedla, že stav núdze umožní rýchlo rozhodovať o nákupe palív či zásobovaní vodou.
Opozičný líder Igor Dodon vyzval vládu na obnovenie rokovaní s Ruskom o dodávkach plynu.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko vyhlásilo stav núdze pre problémy s energiami a nedostatkom vody © SITA Všetky práva vyhradené.
Moldavský parlament schválil v utorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho.
Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a umožní úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody.
Za návrh vlády hlasovalo 54 poslancov, 20 bolo proti a 22 sa na hlasovaní nezúčastnilo.
Dokonalá búrka
Premiér Vasile Tofan označil dôsledky vojen na Blízkom východe a Ukrajine v kombinácii so suchom za „dokonalú búrku“, ktorá vytvára tlak na krajinu s 2,4 milióna obyvateľov.
Moldavsko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 výrazne obmedzilo závislosť od ruských energií a viac sa spolieha na dovoz z Európskej únie (EÚ).
Vláda pre očakávaný rast cien plynu zvažuje zvýšenie pomoci zraniteľným domácnostiam. Program v súčasnosti využíva polovica obyvateľstva.
Sanduová a Dodon
Krajina zároveň čelí vážnemu nedostatku vody v riekach Dnester a Prut, čo môže ohroziť zásobovanie pitnou vodou.
Prezidentka Maia Sanduová uviedla, že stav núdze umožní rýchlo rozhodovať o nákupe palív či zásobovaní vodou.
Opozičný líder Igor Dodon vyzval vládu na obnovenie rokovaní s Ruskom o dodávkach plynu.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko vyhlásilo stav núdze pre problémy s energiami a nedostatkom vody © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Moldavská vláda Stav núdze
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