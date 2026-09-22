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22. septembra 2026

Moldavsko vyhlásilo stav núdze pre problémy s energiami a nedostatkom vody


Tagy: Moldavská vláda Stav núdze

Mimoriadny režim potrvá 60 dní, vláda chce rýchlejšie reagovať na rast cien palív, hrozbu výpadkov a vážne sucho. Moldavský parlament schválil v utorok 60-dňový stav núdze v



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france_eu_order_of_merit_prize_79918 1 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Mimoriadny režim potrvá 60 dní, vláda chce rýchlejšie reagovať na rast cien palív, hrozbu výpadkov a vážne sucho.


Moldavský parlament schválil v utorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho.

Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a umožní úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody.

Za návrh vlády hlasovalo 54 poslancov, 20 bolo proti a 22 sa na hlasovaní nezúčastnilo.

Dokonalá búrka


Premiér Vasile Tofan označil dôsledky vojen na Blízkom východe a Ukrajine v kombinácii so suchom za „dokonalú búrku“, ktorá vytvára tlak na krajinu s 2,4 milióna obyvateľov.

Moldavsko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 výrazne obmedzilo závislosť od ruských energií a viac sa spolieha na dovoz z Európskej únie (EÚ).

Vláda pre očakávaný rast cien plynu zvažuje zvýšenie pomoci zraniteľným domácnostiam. Program v súčasnosti využíva polovica obyvateľstva.

Sanduová a Dodon


Krajina zároveň čelí vážnemu nedostatku vody v riekach Dnester a Prut, čo môže ohroziť zásobovanie pitnou vodou.

Prezidentka Maia Sanduová uviedla, že stav núdze umožní rýchlo rozhodovať o nákupe palív či zásobovaní vodou.

Opozičný líder Igor Dodon vyzval vládu na obnovenie rokovaní s Ruskom o dodávkach plynu.


Zdroj: SITA.sk - Moldavsko vyhlásilo stav núdze pre problémy s energiami a nedostatkom vody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Moldavská vláda Stav núdze
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