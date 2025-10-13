|
Pondelok 13.10.2025
Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean nebude viesť ďalšiu vládu, z politického života plánuje odísť
Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean oznámil, že nebude viesť ďalšiu vládu napriek rozhodujúcemu víťazstvu svojej vládnej strany v septembrových
13.10.2025 (SITA.sk) - Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean oznámil, že nebude viesť ďalšiu vládu napriek rozhodujúcemu víťazstvu svojej vládnej strany v septembrových parlamentných voľbách.
Strana Akcia a Solidarita (PAS) získala 28. septembra 50,20 % hlasov, čím udržala krajinu na ceste k budúcemu členstvu v Európskej únii.
Recean uviedol, že zostane na čele vlády, kým nebude vytvorený nový kabinet. Následne plánuje odísť z verejného a politického života. "Prijal som post lídra vo februári 2023, aby som posilnil inštitúcie Moldavska. Teraz, keď máme nový parlament a novú proeurópsku väčšinu PAS, musíme prejsť do ďalšej fázy," povedal.
Prezidentka Maia Sandu na Facebooku poďakovala Receanu za jeho službu a označila ho za "najvhodnejšiu osobu na vedenie vlády a riadenie štátnych inštitúcií počas viacerých kríz s dôstojnosťou".
Voľby boli považované za kľúčové pre budúcnosť Moldavska, ktoré susedí s Ukrajinou, a sprevádzali ich obvinenia z ruského zasahovania, ktoré Moskva poprela. Ústavný súd krajiny má vo štvrtok rozhodnúť o platnosti výsledkov volieb, ktoré spochybnila proruská opozícia so ziskom 24,18 % hlasov.
PAS má v 101-člennom parlamente 55 kresiel, čo jej umožňuje vytvoriť novú vládu samostatne. Recean v nedávnom rozhovore vyzdvihol hlavné úspechy vlády, medzi ktoré patrí začatie procesu pristúpenia Moldavska do EÚ, zníženie energetickej závislosti od Ruska, zvýšenie platov a dôchodkov a investície do infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Moldavský proeurópsky premiér Dorin Recean nebude viesť ďalšiu vládu, z politického života plánuje odísť © SITA Všetky práva vyhradené.
