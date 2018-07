Molina je nový športový riaditeľ španielskeho futbalu, nahradil Hierra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. júla (TASR) - Jose Francisco Molina je nový športový riaditeľ Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF). Bývalý reprezentačný brankár nahradil vo funkcii Fernanda Hierra, ktorý sa tesne pred MS 2018 v Rusku presunul z tejto pozície na post trénera "La Furja Roja".Očakávalo sa, že 50-ročný Hierro sa po svetovom šampionáte vráti do svojej pôvodnej funkcie, no podľa RFEF išiel hľadať "nové profesionálne výzvy". Informovala o tom agentúra DPA.Španielske médiá informovali, že hlavným adeptom na uvoľnený post reprezentačného kouča je bývalý lodivod AS Rím, Celty Vigo či FC Barcelona Luis Enrique.