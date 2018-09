Molnár: Ak sa nezmenia odbytové ceny hydiny, hrozí odvetviu kolaps

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Bratislava 21. septembra (TASR) - Napriek tomu, že ceny vstupov do hydinárskeho priemyslu neustále rastú už niekoľko rokov, na odbytových cenách hydinového mäsa sa to za posledných šesť rokov neprejavuje. Tento stav, ako uviedol v piatok na stretnutí s novinármi v Bratislave Daniel Molnár z Únie hydinárov Slovenska, je pre chovateľov a spracovateľov hydiny neudržateľný.Napriek neustále rastúcim cenám vstupov, ceny produkcie klesajú. Hlavným problémom podľa Molnára je predaj hydinového mäsa cez letákové akcie. Obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, ktoré z nich ponúknu svojim zákazníkom hydinu za najnižšiu cenu, a to aj napriek tomu, že produkcia hydiny nie je sezónnou záležitosťou a nepotrebuje žiadne výpredaje.V tomto roku hydinárom pribúdajú ďalšie navýšenia cien vstupov do výroby výrobcami kŕmnych zmesí, nárast cien elektrickej energie a plynu, zavedenie príplatkov k mzdám za sviatky a nočné služby, ako aj nárast minimálnej mzdy.Podľa hydinárov tieto dôvody vyvolávajú potrebu okamžitého zvýšenia odbytových cien za hydinové mäso až do 15 %. V opačnom prípade, ako zdôraznil Molnár, je ohrozená samotná existencia hydinárskeho odvetvia na Slovensku.