Molnár bude podľa experta rozdielový hráč Slovenska na Hlinka Gretzky Cupe, jednoznačne ho treba sledovať

Treba ho pozorne sledovať

Môže zaujať pred draftom do NHL



Hlinka Gretzky Cup 2022

Slováci ako obhajcovia strieborných medailí odštartujú Hlinka Gretzky Cup 2022 v pondelok 1. augusta zápasom proti Švédom (19.00 h SELČ).



Ďalej nastúpia v základnej A-skupine v utorok 2. augusta proti domácim Kanaďanom (v stredu o 3.00 h SELČ) a v stredu 3. augusta sa stretnú so Švajčiarmi (23.00 h SELČ). Do semifinále postúpia dva najlepšie tímy z oboch skupín, zvyšné budú hrať o umiestnenie.





30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Ondrej Molnár bol jedným z ťahúňov reprezentácie do 18 rokov na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe a významne prispel k zisku strieborných medailí.Podľa zámorského experta Stevena Ellisa z magazínu The Hockey News bude 17-ročný Nitran rozdielový hráč Slovenska aj v tohtoročnej edícii prestížneho turnaja v kanadskom Red Deere, v nominácii trénera Tibora Tartaľa si ako jediný pamätá finálovú účasť spred roka."Keďže Dalibor Dvorský ide na MSJ, Molnár bude jeden z tých hráčov, ktorých treba sledovať. V minulej sezóne bol druhý najproduktívnejší hráč slovenskej ligy do 18 rokov a v piatich dueloch na turnaji A-skupiny I. divízie MS nazbieral 10 bodov. Odohral tiež 30 zápasov v extralige. Aj keď v nich získal len dve asistencie, hranie proti mužom mu pomohlo v rozvoji. Prekoná svoj bodový zápis z vlaňajšieho Hlinka Gretzky Cupu? Slovensko tam malo oveľa väčšiu útočnú silu ako v tomto roku, ale Molnár bude opäť rozdielový hráč svojho tímu," napísal Ellis.Odborník zaradil odchovanca HK Nitra k pätnástim hráčom, ktorých treba najviac sledovať na Hlinka Gretzky Cupe 2022 v súvislosti s draftom nováčikov do zámorskej NHL v roku 2023.Molnár sa v sezóne 2021/2022 tešil s "corgoňmi" z prvenstva v súťaži do 18 rokov a reprezentačnej "osemnástke" významne pomohol k návratu medzi elitu na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta. S deviatimi asistenciami bol najlepší nahrávač turnaja, pričom nastupoval v prvej útočnej formácii s Dvorským a Alexom Čiernikom.