Mönchengladbach potvrdil post lídra, Bénes prihral na gól a zranil sa

Bundesliga - 11. kolo:



Borussia Mönchengladbach – Werder Brémy 3:1 (2:0)



Góly: 20. Bensebaini, 22. a 59. Herrmann - 90.+4 Bittencourt, ČK: 87. Bensebaini



/L. Bénes za domácich do 59. min/

Berlín 10. novembra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach potvrdili post lídra nemeckej Bundesligy. V nedeľňajšom zápase 11. kola si doma poradili s Werderom Brémy 3:1, keď pri prvom góle asistoval slovenský reprezentačný stredopoliar László Bénes. Ten ale po hodine hry musel opustiť trávnik pre zranenie členka.Bénes v 20. minúte centroval z priameho kopu z pravej strany priamo na hlavu alžírskeho obrancu Ramyho Bensebainiho, ktorý otvoril skóre. Triumf domácich potom potvrdil dvoma gólmi Patrick Herrmann. Za Werder nepremenil za stavu 0:2 pokutový kop Davy Klaassen. Bénes bol na ihrisku iba do 59. minúty, keď ho fauloval Nuri Sahin. Ten dostal za zákrok žltú kartu a slovenský futbalista musel vynútene opustiť trávnik so zranením ľavého členka, čo nie je pozitívna správa pred reprezentačnou pauzou a vyvrcholením kvalifikácie EURO 2020.V závere ešte autor prvého gólu Bensebaini išiel po druhej žltej karte predčasne z ihriska a Leonardo Bittencourt v nadstavenom čase korigoval na 1:3 z pohľadu Werderu. Ten nevyhral v lige už sedem zápasov a v tabuľke spadol na 14. miesto. Mönchengladbach je po tretej výhre v sérii na čele so štvorbodovým náskokom pred Lipskom a Bayernom Mníchov.