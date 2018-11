Mönchengladbach si poistil služby trénera Heckinga do roku 2020

Futbalista Mönchengladbachu Lars Stindl (uprostred) sa teší po strelení gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mönchengladbach 23. novembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach predĺžil v piatok kontrakt s trénerom Dieterom Heckingom do roku 2020. Mužstvo figuruje na druhej priečke bundesligovej tabuľky so štvorbodovým odstupom na vedúcu Borussiu Dortmund.Hecking vedie Mönchengladbach od záveru roka 2016 a doterajšia zmluva platila do konca sezóny. V jeho kádri je aj slovenský mládežnícky reprezentant László Bénes.uviedol športový riaditeľ Max Eberl na klubovej webstránke.dodal kouč.