Mondovi takmer patril svet: Niekedy je dobré prehrať

Armand Duplantis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 2. októbra (TASR) - Atletika hľadá od odchodu Usaina Bolta novú výraznú osobnosť a na majstrovstvách sveta ju možno našla medzi skokanmi o žrdi. Potenciál na to má 19-ročný Švéd Armand Duplantis, ktorý baví výkonmi v sektore i vyjadreniami.Americký rodák už vlani triumfoval na majstrovstvách Európy svetovým rekordom v kategórii do 20 rokov 6,05 metra. Tento rok prekonal šesťmetrovú hranicu dvakrát a najhoršie skončil na štvrtom mieste. V Dauhe sa musel skloniť jedine pred americkým reprezentantom a obhajcom titulu Samom Kendricksom:Bronz získal Poliak Piotr Lisek a všetci traja sa postarali o vrchol utorňajšieho programu.Zodpovedal tomu aj mediálny záujem, žrdkári si povinnosti plnili dlhšie než šprintéri na 200 metrov, ktorých finále sa uskutočnilo na záver večera. Hoci po polnoci miestneho času už pracovala únava, nálada bola žoviálna. "Mondo" si pred novinármi pochutnával na müsli tyčinke a banáne, a to ho ešte čakalo pozvanie na večeru od Kendricksa.povedal dvojnásobný svetový šampión, ktorý zvládol kritické momenty:Duplantis pokoril 5,97 na tretí pokus, ktorý zostával aj Kendricksovi. Na tretíkrát skočil aj on, métu 6,02 m už Švéd neprekonal a Američan vyhral vďaka tomu, že potreboval o jediný pokus menej: "Nabudúce znamená na olympijských hrách. Dvadsaťsedemročný Kendricks môže v Tokiu zlepšiť bronz z Ria de Janeiro 2016, ale nepomýšľa na zdolanie historického maxima. Keď bolo isté, že v Katare získa zlato, vynechal zostávajúci pokus.povedal Kendricks a Duplantisovi nebolo viac treba:Skôr, než si začne podmaňovať atletiku, však Duplantis chce len: