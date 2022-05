Monitoring médií a mediálna analýza – k čomu sú v biznise dobré?

Krízová komunikácia – bez monitoringu to neskúšajte

Pridaná hodnota mediálnej analýzy

Neriskujte – vyberte si skúseného dodávateľa

3.5.2022 (Webnoviny.sk) -Nie je žiadnou výnimkou, že najmä väčšie spoločnosti a nadnárodné koncerny sú atakované výrazne väčším mediálnym tlakom a všeobecne sú pod väčším drobnohľadom verejnosti. Obdobne sú na tom štátne inštitúcie, výrobné závody a pod. Šťastie praje pripraveným a vedia to aj subjekty tohto typu. Preto sú ich komunikačné oddelenia zostavené z viacčlenných tímov profesionálov. Počas hektických situácií, ktoré prináša fáza krízovej komunikácie sa bavíme o tom, že mediálny prehľad má cenu zlata a zároveň sa komunikácia smerom k verejnosti riadi extrémne senzitívne. S nadsádzkou - sedíte na sude s informačným pušným prachom. V takom prípade je nevyhnutná synergia dokonalého mediálneho obrazu, citlivosti a rozvahy pri výbere slov a posolstva.Kľúčovou súčasťou krízovej komunikácie je adekvátna proaktívna aj reaktívna komunikácia adresovaná všetkým stakeholderom – vrátanej širokej verejnosti. Štýl, obsah a intenzita krízovej komunikácie sú vo veľkej miere závislé od dokonalého poznania kontentu externého mediálneho prostredia, nálad verejnosti, teda od čo najaktuálnejšieho a najpresnejšieho monitoringu médií. Ak pri čítaní týchto riadkov nadobúdate presvedčenie, že váš podnikateľský alebo iný subjekt môže byť vystavený krízovej komunikácií, tak vedzte, že bez monitoringu médií v reálnom čase a sofistikovaného systému upozornení by to nemuselo dopadnúť dobre. Myslite krok dopredu.Kvantitatívna, kvalitatívna analýza, hodnota AVE – nič vám to nevraví? Tak poďme na to. Sú to elementárne faktory mediálnej analýzy, ktoré vypovedajú o tom, koľko mediálnych výstupov pri zvolených vstupných parametroch (kľúčové slová a okruh tém) bolo za daný časový úsek (týždeň, mesiac atď.) zachytených vo vybraných médiách, v akom pomere prevyšovali pozitívne, negatívne alebo neutrálne správy a aká bola priemerná finančná hodnota mediálneho priestoru v ktorom bola správa publikovaná, odznela vo forme reportáže atď. Podrobnosti k tejto téme vám však najlepšie ozrejmí dobre zaškolený pracovník pri osobnej konzultácií.Mediálne analýzy sa zvyknú spracúvať na mesačnej a kvartálnej báze. Výnimkou nie sú ani ad hoc jednorazové mediálne analýzy pre vyhodnotenie konkrétnej mediálnej kampane a pod. Určite nie je žiadnym prekvapením, že monitoring médií mediálne analýzy sú "nutným pracovným nástrojom" pre oblasť Public Relations (PR) a Public Affairs (PA). Úroveň mediálnej analýzy krehko závisí od kvality a skúseností analytikov, ktorí pracujú na jej príprave. Preto neriešte iba otázku ceny a rýchlosti dodania, ale zamerajte sa aj na históriu firmy, jej pôsobenie v danej problematike a v neposlednom rade pozrite sa na referencie. Stavte na kvalitu a nie nízku cenu.Určite sa zhodneme na tom, že s informáciami vedia pracovať najlepšie tí, ktorí sú priamo pri zdroji. Ak to rozmeníme na drobné - kto môže spoľahlivejšie narábať s informáciami než tlačová agentúra, ktorá je vo veľkej miere primárnym zdrojom pre spravodajstvo samotných médií? Pravdepodobne aj vy poznáte tlačovú agentúru SITA alebo ste o nej aspoň počuli. Ak náhodou nie, tak vedzte, že tento rok oslavuje 25 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom mediálnom trhu. Jej prvotným poslaním bolo poskytovať komerčným médiám, ale i štátnym inštitúciám kvalitný spravodajský servis. Ako jediná tlačová agentúra na Slovensku je plne nezávislá od štátnych peňazí. SITA je rešpektovaným mediálnym domom, ktorý ponúka nezávislé spravodajstvo, ale aj portfólio online projektov akými sú: webnoviny.sk vofinanciach.sk a ďalšie. V segmente poskytovania služieb monitoringu médií a mediálnych analýz je na slovenskom trhu priekopníkom a disponuje dlhoročnými nenahraditeľnými skúsenosťami. Kvalita finálneho produktu a služby tohto typu sa vždy opiera o prax ľudí, ktorí sa každodenne venujú ich príprave. Množstvo subjektov verejného a súkromného sektora, vrátane PR agentúr, cielene vyhľadáva tlačovú agentúru SITA, ako spoľahlivého partnera pre komplexné pokrytie mediálneho servisu - vrátane publikovania tlačových správ a PR článkov cez rozsiahlu sieť online distribučných kanálov.Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., ktorá úspešne pôsobí na slovenskom mediálnom trhu už 25 rokov a poskytuje overené informácie z dôveryhodných zdrojov.