Monitorovací výbor a EK diskutovali o eurofondovej politike Slovenska

Bratislava 16. októbra (TASR) - Nasledujúce roky implementácie a smerovanie eurofondovej politiky na Slovensku boli témami stretnutia Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy so zástupcami Európskej komisie (EK) a odbornej verejnosti v Pezinku. Médiá o tom v stredu informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Zasadnutie zorganizoval Centrálny koordinačný orgán úradu vicepremiéra." vysvetlil vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).Účastníci zasadnutia hovorili aj o téme smart cities, podpore tzv. dobiehajúcich regiónov či o hornej Nitre.konštatuje úrad vicepremiéra. Pokiaľ ide o uvedené regióny, eurofondy pomáhajú v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V prípade hornej Nitry ide o pomoc v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia. V tejto súvislosti má pomôcť Akčný plán pre transformáciu hornej Nitry, ktorého podstatou je pripraviť stratégiu pre zmenu ekonomiky regiónu, udržateľnosť životného prostredia a kvalitu života a sociálnej infraštruktúry.Podstatným bodom bola príprava nového programového obdobia 2021 – 2027. Zástupcovia ÚPVII informovali účastníkov o prioritách Slovenska, ktoré na svojom poslednom zasadnutí schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027. Na identifikovaní priorít spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, aj s rôznymi profesijnými združeniami. V najbližších dňoch bude Slovensko o nich hovoriť so zástupcami EK.uvádza úrad vicepremiéra s tým, že niektoré z nich, konkrétne v Trnavskom kraji, následne všetci spoločne navštívia vo štvrtok 17. októbra.Jedným z nich je projekt Zámocké vinárstvo, na ktoré putovala z eurofondov suma 799.596 eur cez Program rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020. Ďalším úspešným projektom je Posilnenie inovačného potenciálu spoločnosti Západoslovenské tlačiarne, ktorý bol financovaný cez Operačný program Výskum a inovácie sumou 172.988 eur.Účastníci monitorovacieho výboru navštívili i obec Dolné Orešany, ktorá je prijímateľom eurofondov na projekt Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dolné Orešany. Cez Operačný program Kvalita životného prostredia naň putovala suma 337.725 eur, uzatvára ÚPVII.