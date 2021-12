Monitorujú saturáciu kyslíka, spánok, stres, teplotu či cyklus. Ako smart hodinky pomáhajú pri zlepšovaní kvality života?

Ak chcete mať svoje zdravie pod kontrolou, so smart pomocníkmi to ide omnoho ľahšie. Séria smart hodiniek Huawei Watch GT 3 sleduje nielen zdravotné údaje, ale tiež pomáha budovať zdravé návyky, ktoré pozitívne ovplyvnia vašu kvalitu života. Bez ohľadu na to, ktorú verziu Huawei Watch GT 3 si vyberiete – pánsku 46 mm alebo menšiu, dámsku, 42 mm - získate mimoriadne spoľahlivého zdravotného asistenta.

Zdravotný asistent na zápästí

Smart hodinky Huawei Watch GT 3 vám pomôžu sledovať všetky dôležité zdravotné parametre, ako srdcový tep, saturáciu kyslíka v krvi SpO2, ale aj spánok, stres, povrchovú telesnú teplotu či menštruačný cyklus. Nové inteligentné hodinky sú vybavené technológiou TruSeenTM 5.0+, ktorá zabezpečí presné sledovanie tepovej frekvencie, či celodenné sledovanie SpO2, ktoré je považované za 5. najdôležitejší vitálny parameter a ovplyvňuje správne fungovanie celého organizmu. Smart hodinky Huawei vám za každých okolností ukážu vašu hladinu SpO2, dokonca aj pri nízkych teplotách alebo nízkom prietoku krvi.

Ďalším dôležitým údajom je telesná teplota. Nové smart hodinky majú presný teplotný senzor, ktorý meria teplotu pokožky na zápästí. Vďaka widgetu, ktorý je k dispozícii v aplikácii Huawei Health (Zdravie), vám Huawei Watch GT 3 oznámia zmenu teploty pokožky zobrazením farebného stupňa.

Zdravý spánkový režim

Novinka od Huawei pomáha zlepšiť aj váš spánkový cyklus. Hodinky sú vybavené inovatívnou technológiou monitorovania spánku HUAWEI TruSleep™ 2.0, ktorá v reálnom čase monitoruje fázy spánku, frekvenciu dýchania, kvalitu spánku a srdcový tep. Hodinky automaticky monitorujú celý proces a vytvárajú komplexný spánkový vzorec. Ak máte problémy so spánkom, smart hodinky vám pomôžu identifikovať 6 najčastejších príčin, a zároveň ponúknu množstvo návrhov na jeho zlepšenie.

Výkonná batéria

Nové Huawei Watch GT 3 sú vybavené výkonnou batériou, ktorá vydrží až 14 dní používania v 46mm verzii a 7 dní v 42 mm verzii. Vďaka nej si môžete naplno vychutnávať všetky funkcie vašich hodiniek po dlhšiu dobu.

Nájdite svoju obľúbenú športovú aktivitu

Smart hodinky pomôžu objaviť úplne nové športové disciplíny. Séria Watch GT 3 ponúka viac ako 100 tréningových režimov, vrátane 18 profesionálnych tréningových režimov, 11 outdoorových tréningov a 7 tréningov vo vnútri, takže si na svoje príde naozaj každý.

Napríklad, ak radi beháte, vaše Watch GT 3 upravia cvičebný plán podľa vašej fyzickej kondície, osobných cieľov a cvičebných návykov. Navyše, s aplikáciou Huawei Health App si môžete prezerať svoje výsledky cvičenia, progres či sledovať svoju trasu. Stačí si vybrať preferované dáta a vaše inteligentné hodinky vás budú informovať počas celého tréningu s relevantnými údajmi v reálnom čase.

Pre pohodlné ovládanie môžete hodinky jednoducho spárovať so smartfónom, bez ohľadu na to, či beží na systéme Android alebo iOS.

Huawei Health Lab prináša najpokročilejšie zdravotné funkcie

Spoločnosť Huawei otvorila svoje najväčšie zdravotnícke laboratórium na svete pri jazere Songshan v Číne. Zahŕňa viac ako 80 profesionálnych oblastí výskumu a vývoja, a zároveň poskytuje podporu pre výskum a testovanie smart nositeľných zariadení. Laboratórium je miestom, kde sa skúmajú a vyvíjajú zdravotné technológie, ktorými sú produkty Huawei známe. Všetky športové a zdravotné funkcie, ktoré sú súčasťou novinky Watch GT 3, prešli rozsiahlym testovaním práve na tomto mieste.

Health Lab prispeje k ďalšiemu vývoju a napredovaniu nositeľných zariadení Huawei. V súčasnosti využíva služby Huawei v oblasti zdravia a fitness viac ako 320 miliónov používateľov, aplikácia Huawei Health sa môže pochváliť 83 miliónmi aktívnych mesačných používateľov.