Monreal prestúpil z Arsenalu do Realu Sociedad

Nacho Monreal (vpravo) dostáva žltú kartu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Nacho Monreal opúšťa po šesť a pol roku Arsenal Londýn. Tridsaťročný obranca sa dohodol s Realom Sociedad San Sebastian, s ktorým podpísal kontrakt do júna 2021, informoval portál bbc.co.uk.Monreal prišiel do Arsenalu v roku 2013 z Malagy. Za "odohral 250 zápasov a strelil desať gólov. Trikrát s klubom získal Pohár FA, v minulom ročníku sa s Arsenalom prebojoval do finále Európskej ligy UEFA.