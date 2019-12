Monte Paschi znížila podiel zlých úverov o 1,8 miliardy eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. decembra (TASR) - Talianska banka Monte Paschi di Siena (MPS) znížila v poslednom období objem zlých úverov o 1,8 miliardy eur. Uviedla to v pondelok najstaršia banka sveta s tým, že podiel problematických úverov v jej bilancii sa tak dostal už pod úroveň stanovenú v rámci plánu reštrukturalizácie, a to o dva roky skôr.Po započítaní najnovšej redukcie zlých úverov, ktorú uskutočnila postupne v troch operáciách, MPS znížila objem zlých úverov v tomto roku celkovo o 3,8 miliardy eur. Čo sa týka zbavenia sa zlých úverov za 1,8 miliardy eur, väčšinu z tohto objemu prevzala talianska Illimity Bank.Monte Paschi dodala, že podiel zlyhaných úverov dosahuje teraz 12,5 %. V rámci reštrukturalizačného plánu mala pritom banka stanovené, že do konca roka 2021 má znížiť podiel týchto úverov na 12,9 %.Talianska vláda v roku 2017 zachránila Monte Paschi pred kolapsom záchranným balíkom v objeme 8 miliárd eur. V súčasnosti v nej vlastní 68 %.