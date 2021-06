Montreal si po 28 rokoch zahrá vo finále NHL, o triumfe nad Vegas rozhodol Lehkonen (video)

Tatar opäť chýbal





Celé mesto je na nohách

Frustrácia Stona

Zlomia dlhoročné čakanie?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2021 (Webnoviny.sk) - Len 99 sekúnd trvalo predĺženie šiesteho zápasu semifinále play-off NHL medzi hokejistami Montrealu Vegas . V čase 61:39 min skóroval fínsky útočník Montrealu Artturi Lehkonen a poslal svoj tím do finále Stanleyho pohára. Montreal si tam zahrá prvýkrát od roku 1993."Len som sa snažil trafiť to vysoko a do bránky. Stále sme to brali zápas za zápasom bez zbytočných vyhlásení, kam to chceme dotiahnuť. Finále je už veľký úspech a to nás ešte čakajú minimálne štyri zápasy," vyhlásil Artturi Lehkonen.Najhokejovejšie kanadské mesto sa po tridsiaty piaty objavilo v záverečnej dvojici bojov o slávny Stanley Cup, dosiaľ bolo 24 finálových sérii pre Montreal víťazných. V oboch týchto štatistikách Canadiens kraľujú histórii zámorskej profiligy.Montreal vyhral nad Vegas 3:2 po predĺžení a celú sériu ovládol 4:2 na zápasy. Rovnako ako počas predchádzajúcich 11 zápasov v zostave kanadského tímu opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý dostal stopku z málo známych dôvodov už počas série 1. kola proti Torontu. Na víťazný a zároveň postupový gól bekhendom prihral Lehkonenovi Philip Danault "Videl som voľný priestor na ľavej strane a zrazu sa tam objavil 'Lehky'. Prihral som mu a to, čo sa potom udialo, bola čerešnička na vrchole pohára. Cítim sa byť požehnaný. Prebojovať sa do finále Stanley Cupu je úžasný pocit," skonštatoval Philip Danault na webe NHL."Cítim vzrušenie aj z toho, že aspoň 3500 ľudí si to s nami mohlo vychutnať priamo v hľadisku našej arény. Celé mesto je teraz na nohách. Momentálne je veľká zábava byť v Montreale," skonštatoval brankár Carey Price , ktorý si v zápase číslo 6 pripísal 37 zákrokov a úspešnosť zásahov 94,9 percenta.Zatiaľ čo Montreal postúpil do semifinále play-off ako tím s najnižším počtom bodov po základnej časti (59), jeho súper Vegas uhral najviac bodov spoločne s Coloradom (82). Podceňovaný tím začal rúcať všetky predpovede odborníkov v úvodnej sérii proti Toronte, v ktorej prehrával 1:3 na zápasy.V piatom súboji však Canadiens zvládli na ľade Maple Leafs predĺženie a v nasledujúcich dvanástich zápasoch prehrali iba dvakrát - v sérii proti hráčom Vegas. Posledné tri zápasy odohrali Canadiens s náhradným trénerom Lukom Richardsonom, keďže Dominique Ducharme sa ocitol na COVID listine.Veľkú frustráciu prežíval najmä kapitán Vegas Mark Stone , ktorý si vo štvrtej sezóne v novom pôsobisku po tretí raz zahral v semifinále, raz dokonca aj vo finále, ale Stanley Cup zostáva pre výborne vyskladaný tím z americkej Nevady stále v nedohľadne."Mám príšerné pocity. Som kapitán a líder tohto mužstva a mám zodpovednosť za každý zápas. Momentálne by som sa najradšej prepadol pod zem," skonštatoval 29-ročný útočník, ktorý v 55 zápasoch základnej časti nazbieral 61 bodov a v play-off pridal ďalších osem.Montreal si vo finále zahrá proti víťazovi série Tampa Bay Lightning - New York Islanders, kde sa bude hrať z piatka na sobotu rozhodujúci siedmy zápas.Canadiens môžu zlomiť dlhoročné čakanie kanadských tímov na zisk najslávnejšej hokejovej klubovej trofeje. Zatiaľ naposledy získali z kanadských mužstiev Stanley Cup práve hráči Montrealu v sezóne 1992/1993. Odvtedy boli kanadské tímy vo finále iba šesťkrát a dosiaľ naposledy Vancouver Canucks v roku 2011."Kosatky" vtedy nestačili na "Medvede" z Bostonu na čele so slovenským kapitánom Zdenom Chárom . "Bez viery vo vlastné sily a schopnosti by to nešlo. Verili sme si a teraz prežívame extázu. Samozrejme, stále je pred nami veľa práce, takže o pár dní sa opäť vidíme na ľade," vyhlásil brankár Price.