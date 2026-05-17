Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Montreal viedol 3:1 nad Buffalom, ale prehral 3:8! O postupujúcom rozhodne zápas číslo 7 – VIDEO
Montreal prehral s Buffalom 3:8 a o súperovi Caroliny vo finále Východnej konferencie rozhodne siedmy duel. Namiesto osláv postupu do finále Východnej konferencie s najlepšími fanúšikmi na svete tvrdá ...
Namiesto osláv postupu do finále Východnej konferencie s najlepšími fanúšikmi na svete tvrdá rana medzi oči.
Hokejisti Montrealu utŕžili od Buffala na domácom ľade osemgólový výprask v šiestom zápase 2. kola play-off a stav série je vyrovnaný 3:3.
O víťazovi série a súperovi Caroliny vo finále konferencie rozhodne pondelkový zápas číslo 7 v Buffale.
Montreal prehral s Buffalom 3:8 (3:2, 0:3, 0:3) aj preto, že zlyhal prvý útok Canadiens. Juraj Slafkovský, Nick Suzuki a Cole Caufield dovedna sedemkrát vystrelili na bránku hostí, ale gól si nepripísali, len Caufield jednu presilovkovú asistenciu. Všetci traja mali po mínusovom bode.
Ukážu odolnosť?
"Sme odolní aj ako tím. Ťažkými situáciami sme si prešli už v 1. kole play-off proti Tampe Bay. Stále nám chýba jedno víťazstvo, na tom sa nič nemení. Toto nesmie byť náš posledný domáci zápas v sezóne," uviedol kapitán Suzuki podľa webu NHL.
"Z nejakého dôvodu sme spomalili a potom sa už nenakopli naspäť. Ale nepýtajte sa, prečo to tak bolo. Neviem," skonštatoval obranca Hutson.
Sedem gólov za sebou
Montreal viedol v polovici prvej tretiny po zásahu Jaka Evansa v oslabení 3:1 a 21-tisícový dav v Bell Centre pomaly chystal postupové oslavy. Potom však prišiel šok z kategórie najmenej očakávaných. Hokejisti Buffala ešte v prvej tretine znížili na 2:3 a v ďalších dvoch nasúkali do bránky Montrealu po tri góly, pričom domáci neodpovedali ani raz.
Až štyri góly hostí sa zrodili v presilovkách. Český hrdina predchádzajúcich zápasov Jakub Dobeš sa tentoraz nedobrovoľne porúčal z bránky po šiestich inkasovaných góloch v polovici tretej tretiny. Jeho náhradník Jacob Fowler raz inkasoval, jeden gól dali hráči Sabres do prázdnej bránky.
Excelentný Dahlin
Lídrom defenzívny, ale aj ofenzívy Buffala v zápase číslo 6 bol Rasmus Dahlin. Švédsky obranca a zároveň kapitán Sabres bol pri piatich góloch hostí, jeden strelil, pri štyroch asistoval. O bod menej si pripísal Tage Thompson (1+3), Jack Quinn sa zasa blysol dvoma presilovkovými gólmi, jeho prvými v play-off v kariére.
"Dôležitý krok sme zvládli a tešíme sa na siedmy zápas. Je to niečo, čo chcete zažiť od detstva, keď vyrastáte s hokejom. Väčšina z našej šatne siedmy zápas play-off ešte nehrala, vrátane mňa. Poďme si to všetci spolu užiť," uviedol Thompson.
Druhýkrát siedmy zápas
Hráči Canadiens už zažili sedemzápasovú nálož v 1. kole play-off proti Tampe Bay, tam sa tešili z víťazstva 2:1 v rozhodujúcom súboji na ľade súpera.
"Dostali sme po nose, ale snáď sme neklesli príliš nízko. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa pripravili a pozreli sa na veci, ktoré môžeme urobiť lepšie. Najdôležitejšie je uistiť sa, že naša sebadôvera je stále vysoká a že stále máme šancu," povedal obranca Montrealu Mike Matheson podľa webu Le Journal de Montréal.
Zdroj: SITA.sk - Montreal viedol 3:1 nad Buffalom, ale prehral 3:8! O postupujúcom rozhodne zápas číslo 7 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
MS v hokeji 2026: Proti Talianom v bránke Gajan, zostavy druhého zápasu SR v B-skupine
