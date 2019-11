Montreal zdolal Los Angeles, Tatar zaznamenal 300. bod v kariére

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. novembra (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Los Angeles Kings 3:2 aj vďaka asistencii slovenského útočníka Tomáša Tatara. Pre Tatara to bol jubilejný 300. bod v základnej časti, v 524 dueloch má bilanciu 149+151. V tejto sezóne má na konte deväť asistencií a 14 bodov v sedemnástich zápasoch.Tampa Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila nad Buffalom Sabres 5:3. Duel sa hral v štokholmskej aréne Globen. "Blesky" uspeli aj v piatkovom zápase vo švédskej metropole, v ktorom triumfovali 3:2. Černák bol s časom 22:40 min. druhý najvyťaženejší hráč tímu, zaznamenal štyri strelecké pokusy, dva bodyčeky a dve trestné minúty.Washington zdolal doma Vegas Golden Knights 5:2 a zaznamenal šieste víťazstvo za sebou.