17.8.2025
Meniny má Milica
|Denník - Správy
17. augusta 2025
Monzúnové dažde v Pakistane si vyžiadali už najmenej 320 obetí, záchranári pokračujú v pátraní po mŕtvych- FOTO
Záchranári v Pakistane zápasia s vyťahovaním tiel z trosiek po prudkých monzúnových dažďoch, ktoré počas ostatných 48 hodín zabili najmenej 321 ľudí v severných oblastiach krajiny, uviedli v sobotu ...
17.8.2025 (SITA.sk) - Záchranári v Pakistane zápasia s vyťahovaním tiel z trosiek po prudkých monzúnových dažďoch, ktoré počas ostatných 48 hodín zabili najmenej 321 ľudí v severných oblastiach krajiny, uviedli v sobotu úrady.
Najviac obetí, až 307, dosiaľ zaznamenali v horskej provincii Chajbar Paštúnchwá, kde väčšina zomrela pri záplavách a zrútení domov, vrátane 15 žien a 13 detí. Ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia.
Približne 2-tisíc záchranárov pracuje na odstraňovaní trosiek a poskytovaní pomoci v deviatich postihnutých okresoch, kde dažde stále komplikujú zásahy. Cesty sú často nepriechodné, čo núti záchranárov cestovať pešo do odľahlých oblastí.
Monzúnová sezóna, ktorá prináša tri štvrtiny ročných zrážok v Južnej Ázii, je nevyhnutná pre poľnohospodárstvo, no zároveň spôsobuje časté záplavy a zosuvy pôdy. Tento rok začala skôr a očakáva sa, že potrvá dlhšie, pričom intenzita dažďov sa zvýši.
Pakistan je jednou z krajín najviac ohrozených klimatickými zmenami, ktoré zvyšujú frekvenciu extrémnych poveternostných udalostí.
