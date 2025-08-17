Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2025

Monzúnové dažde v Pakistane si vyžiadali už najmenej 320 obetí, záchranári pokračujú v pátraní po mŕtvych- FOTO


Tagy: Monzúnové dažde Obete Zahraničie Záplavy

Záchranári v Pakistane zápasia s vyťahovaním tiel z trosiek po prudkých monzúnových dažďoch, ktoré počas ostatných 48 hodín zabili najmenej 321 ľudí v severných oblastiach krajiny, uviedli v sobotu ...



Zdieľať
pakistan_flash_floods_13461 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Záchranári v Pakistane zápasia s vyťahovaním tiel z trosiek po prudkých monzúnových dažďoch, ktoré počas ostatných 48 hodín zabili najmenej 321 ľudí v severných oblastiach krajiny, uviedli v sobotu úrady.


Najviac obetí, až 307, dosiaľ zaznamenali v horskej provincii Chajbar Paštúnchwá, kde väčšina zomrela pri záplavách a zrútení domov, vrátane 15 žien a 13 detí. Ďalších 23 ľudí utrpelo zranenia.

Približne 2-tisíc záchranárov pracuje na odstraňovaní trosiek a poskytovaní pomoci v deviatich postihnutých okresoch, kde dažde stále komplikujú zásahy. Cesty sú často nepriechodné, čo núti záchranárov cestovať pešo do odľahlých oblastí.

Monzúnová sezóna, ktorá prináša tri štvrtiny ročných zrážok v Južnej Ázii, je nevyhnutná pre poľnohospodárstvo, no zároveň spôsobuje časté záplavy a zosuvy pôdy. Tento rok začala skôr a očakáva sa, že potrvá dlhšie, pričom intenzita dažďov sa zvýši.

Pakistan je jednou z krajín najviac ohrozených klimatickými zmenami, ktoré zvyšujú frekvenciu extrémnych poveternostných udalostí.


Zdroj: SITA.sk - Monzúnové dažde v Pakistane si vyžiadali už najmenej 320 obetí, záchranári pokračujú v pátraní po mŕtvych- FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Monzúnové dažde Obete Zahraničie Záplavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hoteloví hostia našli v tlačiarni podklady k summitu Trump - Putin
<< predchádzajúci článok
Mladosť končí podľa Slovákov v 42. roku života, prieskum odhalil jej vnímanie aj v ďalších 38 krajinách

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 