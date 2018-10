Moody's ako posledná zvýšila rating Portugalska do investičného pásma

Sídlo medzinárodnej ratingovej agentúry Moodys v New Yorku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 13. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's zvýšila rating Portugalska o jeden stupeň na Baa3, čím ho opätovne posunula do investičného pásma. Zároveň stanovila stabilný výhľad, čo znamená, že v najbližšom období nepočíta so zmenou ratingu.Vo svojej správe z piatka (12.10.) agentúra Moody's uviedla, že zmena ratingu odráža zlepšenie vo fiškálnej aj hospodárskej oblasti. Najnovší hospodársky rast a úsilie v oblasti fiškálnej konsolidácie sú výraznejšie, než sa očakávalo ešte pred rokom.Agentúra zároveň poukázala na udržateľnosť verejného dlhu. Ten, ako uviedla, postupne klesá a aj keď pokles je iba mierny, riziko, že by malo dôjsť k negatívnemu obratu, je obmedzené.Moody's bola doteraz poslednou z troch veľkých ratingových agentúr, ktorá držala rating Portugalska v neinvestičnom pásme. Konkurenčné agentúry Fitch a Standard & Poor's posunuli rating Portugalska do investičného pásma už minulý rok.