Moody’s: Existuje vysoké riziko globálnej recesie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. októbra (TASR) - Existuje veľmi vysoké riziko, že globálna ekonomika upadne v najbližších 12 až 18 mesiacoch do recesie, upozornil hlavný ekonóm Moody’s Analytics Mark Zandi.Tvrdí, že existuje "nepríjemne vysoká" pravdepodobnosť, že recesia zasiahne svetovú ekonomiku počas najbližšieho 1 až 1,5 roka a vlády a centrálne banky zrejme nedokážu zmeniť tento vývoj. Ak aj nepríde recesia, už teraz je jasné, že globálna ekonomika bude oveľa slabšia.Zabrániť spomaleniu ekonomickej aktivity by podľa neho vyžadovalo, aby mnoho faktorov zároveň zostalo "v normále". Napríklad, aby americký prezident Donald Trump neeskaloval obchodnú vojnu s Čínou, aby Británia a Európska únia (EÚ) dosiahli dohodu o brexite či aby centrálne banky pokračovali v monetárnych stimuloch.Na otázku CNBC, aká veľká je pravdepodobnosť globálnej recesie, Zandi odpovedal:Iní ekonómovia sa obávajú recesie menej, ale súhlasia so Zandiho názorom, že expanzia pokračuje v oslabovaní. Profesor Cornell University Eswar Prasad upozornil, že spotrebiteľské výdavky podporili rast v niektorých ekonomikách, keď ostatné sektory stratili dynamiku. To však podľa neho nie je udržateľné.vysvetlil Prasad.Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok (15.10.) znížil prognózy rastu globálnej ekonomiky na najnižšie hodnoty od krízy. Aktuálne v tomto roku počíta s expanziou o 3 % a v roku 2020 o 3,4 %. Fond vo svojej júlovej predpovedi očakával nárast o 3,2 % respektíve o 3,5 %. Jednou z príčin zhoršenia vyhliadok je podľa MMF nárast obchodných bariér a zvýšenie geopolitických rizík.