Moody's zhoršila výhľad ratingu ruského bankového systému

Sídlo medzinárodnej ratingovej agentúry Moodys v New Yorku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. októbra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's Investors Service zhoršila výhľad ratingu ruského bankového systému, pričom ako dôvod uviedla aj naďalej slabý hospodársky rast.Agentúra informovala, že zhoršila výhľad ratingu ruského bankového systému z pozitívneho na stabilný.uviedla Oľga Uljanovová z Moody's.Dodala, že aj potenciál rastu na rok 2020 zostáva slabý, iba na úrovni zhruba 1,5 %. Moody's tak počíta v roku 2020 so slabším rastom, než ruská centrálna banka, podľa ktorej by mohol dosiahnuť až 2 %.Na druhej strane, bankový sektor by mala aj naďalej podporovať akomodatívna menová politika, okrem toho relatívne stabilný výmenný kurz a rast vládnych výdavkov, dodala Uljanovová.