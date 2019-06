Moody's znížila rating Turecka hlbšie do špekulatívneho pásma

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul/Paríž 15. júna (TASR) - Agentúra Moody's zhoršila hodnotenie úverovej bonity Turecka hlbšie do špekulatívneho pásma.Moody's znížila dlhodobé ratingy Turecka na B1 z Ba3. Vyhliadky ratingov zostávajú negatívne. Agentúra predtým znížila rating na Ba3 vlani v auguste.Moody’s uviedla ako dôvod svojho kroku, že riziko krízy platobnej bilancie sa stále zvyšuje, a s ním aj riziko platobnej neschopnosti vlády. Silnou stránkou zostáva veľká a diverzifikovaná ekonomika a stále relatívne nízka úroveň zadlženia vlády.Agentúra takisto znížila stropný rating pre turecké dlhopisy na B1 z Ba2, stropný rating na depozity v zahraničnej mene na B3 z B2 a stropný rating na dlhopisy aj depozity v domácej mene na Ba2 z Ba1.Negatívny vplyv pokračujúcej erózie inštitúcií a politickej efektivity na dôveru investorov podľa Moody’s čoraz viac prevažuje nad tradičnými z hľadiska úverovej bonity pozitívnymi faktormi, ako sú veľká a diverzifikovaná ekonomika a nízky vládny dlh. Krajina je štrukturálne vysoko závislá od prílevu externého kapitálu a dôvera Moody's, že Turecko naďalej dokáže pritiahnuť veľké sumy, ktoré každý rok potrebuje na splatenie dlhu a udržanie rastu, sa zmenšuje. Turecko je veľmi zraniteľné a môže ho čakať ďalšie dlhšie obdobie výraznej ekonomickej a finančnej volatility.Devízové vankúše sú podľa Moody's slabé a očakáva, že sa v najbližších dvoch rokoch ešte znížia. Agentúra takisto upozornila na to, že nie je isté, či vláda chce a dokáže implementovať politiky, ktoré by udržali dôveru externých investorov v ekonomiku a finančný systém. Vláda od polovice vlaňajška ohlásila viacero reformných balíkov, tie však boli len reakciou na konkrétne tlaky v ekonomike, alebo to boli len oparenia, o ktorých sa roky diskutuje, pričom sa len málo urobilo pre realizáciu týchto snáh. Podľa Moody’s sa väčšina vládnych oparení, vrátane tých, ktoré sa týkajú bankového systému, zameriava na krátkodobú prioritu podporiť ekonomickú aktivitu na úkor zníženia základnej odolnosti ekonomiky a bankového systému voči externým šokom.