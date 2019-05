Mor ošípaných je hrozba. S účinnou dezinfekciou prišiel LANXESS

Najviac je ohrozený okres Trebišov

Chemický priemysel prišiel s účinnou dezinfekciou

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) - Africký mor ošípaných je v dôsledku rýchleho šírenia v Európe, Číne a juhovýchodnej Ázii hrozbou, ktorý zatiaľ nepoľavuje. Práve naopak, tisícky zlikvidovaných chovov najmä v Ázii a tretinový prepad produkcie bravčoviny v Číne by mohol vystreliť ceny jatočných ošípaných až o 70 %. Od marca farmárske ceny komodity vzrástli už o tretinu.U nás ešte výskyt moru nebol zaznamenaný, ale Slovensko je v regióne asi v najhoršom postavení z hľadiska ohrozenia. Je totiž s výnimkou Rakúska kompletne obklopené krajinami s výskytom choroby. Problémom je, že vírusové ochorenie je prenosné z diviačej zveri na domáce chovy, ktoré nie je možné ochrániť žiadnym očkovaním, ani účinným lekárskym ošetrením. Jediným riešením je likvidácia ohnísk nákazy lokálnym odstrelom diviačej zveri a v prípade prenosu na chovné zvieratá likvidácia kompletných chovov. Ani v tom prípade však nie je prenos vírusu vylúčený – dôležitá je následná chemická dezinfekcia chovných zariadení.Podlá štatistík sa v roku 2017 diagnostikoval vírus u diviačej zveri v Českej republike (202 prípadov), Estónsku (637 prípadov), Poľsku (741 prípadov), Lotyšsku (947 prípadov), Litve (1328 prípadov) a u domácich ošípaných v Estónsku (3 ohniská), Poľsku (81 ohnísk), Lotyšsku (8 ohnísk), Litve (30 ohnísk) a v Rumunsku (2 ohniská). Česko je však príkladom, ako sa dá opatreniami postupne zastaviť šírenie v populácii diviakov, a tým ochrániť domáce chovy ošípaných. Česká veterinárna správa vynaložila obrovské úsilie predovšetkým počas prvých desiatich mesiacov – od prvého zisteného pozitívneho prípadu do posledného pozitívneho nálezu, teda od 26. júna 2017 do 15. apríla 2018. Dnes v Čechách naďalej zostáva celoplošne platné nariadenie intenzívneho lovu diviakov všetkých vekových kategórií a pokračuje tiež celoplošný monitoring uhynutých diviakov.Na Slovensku je najrizikovejším územím Trebišovský okres, ktorý je najbližšie k potvrdenému výskytu moru v Maďarsku v oblastiach hraničiacich s obcami Slovenské Nové Mesto a Borša. Štátna veterinárna a potravinová správa aktívne monitoruje výskyt ochorenia vrátane kontrol ambulantného predaja. Takisto sa kontrolujú ulovené a najmä uhynuté diviaky. "Na Slovensko migrujú diviaky z juhu cez Maďarsko a zo severu sa to približuje z Poľska na tú severnú hranicu. Zrejme aj tam prijmeme opatrenia podobné ako na južných hraniciach alebo v oblasti s Českou republikou. Sme obklopení štátmi s výskytom afrického moru. Výnimkou je len Rakúsko," vysvetlil ďalšiu migráciu diviakov Kovalík, riaditeľ trebišovskej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Aj na Slovensku je Štátnou veterinárnou a potravinovou správou povolený lov všetkej diviačej zveri v maximálnej možnej miere. Poľovníci nemusia hľadieť na vek a pohlavie zvieraťa. Cieľom je rapídne zníženie hustoty diviakov v poľovných revíroch. Rizikom však na Slovensku ostávajú nákupy mäsa v Maďarsku z neregistrovaných zdrojov. Aj keď mor nie je prenosný na človeka, je prenos nakazeného mäsa v surovom stave rizikové.Africký mor ošípaných mobilizuje aj chemický priemysel, ktorý nedávno v testoch potvrdil účinnosť dvoch vyvinutých dezinfekčných prostriedkov. " Virkon LSP úplne deaktivuje vírus v priebehu 10 minút pri riedení 1:400. Virkon S dokonca zabíja pôvodcu vírusu len v priebehu 5 minút pri riedení 1:200. Testy účinnosti realizoval Inštitút pre zdravie zvierat v Španielsku, ktorý je referenčným laboratóriom pre africký mor ošípaných v EÚ," povedal Stephan Cho z chemickej spoločnosti LANXESS , ktorá dezinfekčné prostriedky vyvinula.Dezinfekcia sa testuje podľa európskej normy EN 14675 pri extrémnych podmienkach pri silnej organickej záťaži, tvrdej vode a nízkej teplote 10 °C. Takéto testovanie zaručuje, že dezinfekcia bude účinná aj v chovných podmienkach poľnohospodárskych družstiev.