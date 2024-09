Morálka ruských vojakov sa zhoršuje a páchajú samovraždy, ukázali zozbierané dokumenty

Dokumenty z ruských pozícií

Návrhy na zlepšenie morálky vojakov

20.9.2024 (SITA.sk) - Morálka medzi ruskými vojakmi v Kurskej oblasti , kde čelia ukrajinskej protiofenzíve, sa čoraz viac zhoršuje. Pre mnohých ruských vojakov je situácia natoľko zničujúca, že si neváhajú siahnuť na vlastný život.Ako referuje web The Guardian, vyplýva to zo zozbieraných dokumentov, o ktorých ukrajinskí vojaci tvrdia, že sa ich zmocnili na opustených ruských pozíciách.„Analýza súčasnej situácie týkajúca sa samovrážd ukazuje, že otázka smrti vojakov v dôsledku samovražedných incidentov zostáva napätá," uvádza sa v jednom zázname ruských veliteľov v Kurskej oblasti.Ďalší záznam podrobne opísal detaily o samovražde jedného ruského vojaka. „Vyšetrovanie incidentu určilo, že príčinou samovraždy a smrti bolo nervové a psychické zrútenie spôsobené jeho dlhotrvajúcim stavom depresie v dôsledku služby v ruskej armáde,“ uvádza sa v správe.Ruskí velitelia tiež zosumarizovali pokyny, ako zlepšiť morálku v ruských jednotkách, vrátane jedného návrhu, že vojaci by mali denne dostávať politické lekcie „zamerané na udržanie a zvýšenie politického, morálneho a psychologického stavu personálu“.Velitelia jednotiek sú tiež inštruovaní, aby identifikovali vojakov, ktorí „sú duševne nepripravení plniť svoje povinnosti alebo majú sklon k deviantnému správaniu, a zorganizovali ich preradenie a presun do vojenských zdravotníckych zariadení“.