Morijasu povedie japonskú reprezentáciu

Tokio 26. júla (TASR) - Japonská futbalová asociácia (JFA) vymenovala Hadžimeho Morijasa za nového reprezentačného trénera. Morijasu bol asistent doterajšieho kouča Akiru Nišina na uplynulých MS v Rusku, zotrvá aj pri národnom tíme do 21 rokov, ktorý sa chystá na OH 2020 v Tokiu.Nišino doviedol Japonsko do osemfinále MS 2018, kde prehralo s Belgickom 2:3. Z funkcie odstúpi na konci júla. Štyridsaťdeväťročný Morijasu pôsobil ako hráč v najvyššej domácej súťaži najmä v drese Sanfrecce Hirošima. S týmto mužstvom získal ako kouč tri ligové tituly. Informovala o tom internetová stránka japonského vysielateľa NHK.