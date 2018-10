Moscovici: EK nechce krízu s Talianskom pre jeho rozpočtové plány

Francúzsky politik Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) nechce žiadnu krízu s Talianskom pre jeho rozpočtové plány, ale stále má otázky a v pondelok na ne očakáva odpovede. Vyhlásil to eurokomisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici pre rozhlasovú stanicu France Inter. Zdôraznil pritom, že štrukturálny deficit Talianska je príliš vysoký.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého krajina aktuálne predsedá Európskej únii (EÚ), v pondelok uviedol, že ak Taliansko nezmení svoj návrh rozpočtu, Komisia ho musí odmietnuť.Komisia už odsúdila ako bezprecedentné porušenie fiškálnych pravidiel EÚ taliansky plán rozpočtu na rok 2019, ktorý počíta so zvýšením deficitu na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v budúcom roku z predpokladaných 1,8 % v roku 2018.Podľa zdroja z talianskej vlády Rím očakáva, že Komisia preskúma jeho rozpočet a v utorok (23.10.) ho požiada, aby prehodnotil svoj návrh. EK od posilnenia svojich právomocí v roku 2013 v prípade rozpočtových plánov členských štátov, doteraz ešte nikdy nepožiadala krajinu, aby jej predložila revidovaný rozpočet.Taliansky štátny dlh vo výške 2,3 bilióna eur je pritom jedným z najväčších na svete. Krajina je v dôsledku toho zraniteľná a stáva sa potenciálnym zdrojom nákazy pre ostatné štáty eurozóny.Investori sa už zbavili talianskych dlhopisov za 67 miliárd eur od nástupu novej populistickej vlády k moci v máji tohto roka. Riziková prirážka ma talianske 10-ročné dlhopisy v porovnaní s referenčnými nemeckými v dôsledku toho vzrástla na 5,5-ročné maximum.Podľa nemenovaného zdroja z kabinetu minister hospodárstva Giovanni Tria a premiér Giuseppe Conte v sobotu (20.10.) na schôdzi kabinetu neúspešne žiadali o zníženie deficitu v roku 2019. Zdroj však nevylučuje dohodu o redukcii deficitu počas trojtýždňových rokovaní s Bruselom, ktoré budú nasledovať po jeho zamietnutí. Hoci sa rozhodnutie EK očakáva v utorok, zdroj upozornil, že môže byť aj neskôr.Hovorca Komisie na otázky novinárov uviedol, že EK vyjadrila svojev súvislosti s návrhom talianskeho rozpočtu a požiadala Rím o objasnenie jeho plánov v pondelok do poludnia.V nedeľu (21.10.) podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio povedal, že vláda pracuje na liste, ktorý pošle Komisii v pondelok, a dodal, že očakáva rýchlu reakciu.Di Maio, ktorý je lídrom koaličného Hnutia piatich hviezd, pre štátnu televíziu RAI vyhlásil, že dúfa, že Komisia by mohla po vysvetlení plánov Ríma s ním. Dúfa tiež, že Komisia vezme do úvahy silné stránky Talianska, ako je nízky dlh súkromného sektora a bohatstvo domácností, ktoré je podľa agentúry Moody's jedným z dôvodov, prečo udelila krajine stabilný výhľad ratingu.