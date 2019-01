Moses z Chelsea Londýn bude hosťovať vo Fenerbahce do roku 2020

Victor Moses (s číslom 15). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. januára (TASR) - Nigérijský futbalový krídelník Victor Moses odišiel z Chelsea Londýn na 1,5 ročné hosťovanie do Fenerbahce Istanbul. Dvadsaťosemročný hráč sa nedokázal presadiť do zostavy trénera Maurizia Sarriho a tak súhlasil s odchodom do klubu slovenského obrancu Martina Škrtela.Moses prišiel na Stamford Bridge v auguste 2012 z Wiganu. Potom absolvoval hosťovania v FC Liverpool, Stoke City aj West Hame United. Následne sa dokázal etablovať do zostavy a získal majstrovský titul v roku 2017, resp. FA Cup v roku 2018. V marci 2017 predĺžil zmluvu s "The Blues" do roku 2021, minimálne do konca sezóny 2019/2020 však bude hrať vo Fenerbahce.potvrdil klub v piatok v oficiálnom komuniké.