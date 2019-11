Moskovská kauza: Súd neodňal rodičom práva na ich ročného syna

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 6. novembra (TASR) - Mestský súd v Moskve v stredu zamietol žiadosť prokuratúry, ktorá navrhla zbaviť rodičovských práv dvojicu mladých ľudí za to, že na úradmi nepovolenú demonštráciu konanú v Moskve 27. júla zobrali aj svojho ročného syna.Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na advokáta Dmitrija a Oľgy Prokazovovcov.Manželia teraz žiadajú aj zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu, ktorý im v septembri udelil varovanie pred protiprávnym konaním vo vzťahu k maloletej osobe.Chcú dosiahnuť aj odvolanie kontrol sociálnych pracovníkov v ich rodine. Podľa advokáta sú manželia odhodlaní obrátiť sa v tejto veci aj na Európsky súd pre ľudské práva.Moskovská prokuratúra od augusta žiadala, aby boli Prokazovovci zbavení rodičovských práv za to, že 27. júlazverili svojho syna tretej osobe, čím "Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) prišiel dokonca s verziou, že Prokazovovci svoje dieťa zverili predpokladanému narušiteľovi zákona, aby s batoľaťom v náručí mohol bez problémov vyjsť z obkľúčenia políciou.Prokazovovci tvrdia, že 27. júla sa nezúčastnili na úradmi nepovolenom zhromaždení. Uviedli tiež, že ich dieťa niesol na rukách príbuzný a rodinný priateľ Sergej Fomin.Fomin však bol neskôr stíhaný ako jeden z aktérov tzv. moskovskej kauzy, ktorá sa týka letných zhromaždení a pochodov za slobodné voľby v Moskve.Rodičovských práv sa moskovská prokuratúra snažila zbaviť aj Piotra a Jelenu Chomských, ktorí 3. augusta údajne zobrali svoje dve neplnoleté dcéry na nepovolené zhromaždenie v centre Moskvy.Manželia pred súdom namietali, že na politickej demonštrácii neboli, len sa ako rodina v nedeľu prechádzali po bulvároch okolo historického centra Moskvy.Obvodný súd v prípade Chomských zamietol žiadosť prokuratúry o zbavenie rodičovských práv a moskovský mestský súd toto rozhodnutie potvrdil.V Moskve sa 27. júla a 3. augusta konali úradmi nepovolené akcie na podporu nezávislých kandidátov volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Zadržaných počas nich bolo zakaždým vyše 1000 ľudí. Sledkom následne začal viesť vyšetrovanie vo veci "