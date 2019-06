Moskovská radnica nepovolila pochod na podporu novinára Golunova

Na snímke Ivan Golunov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. júna (TASR) - Moskovská radnica nepovolila pochod na podporu investigatívneho novinára Ivana Golunova, ktorý sa mal konať v stredu v ruskej metropole. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy, podľa ktorej sa organizátorom akcie s úradmi nepodarilo dohodnúť ani na trase pochodu, ani na bezpečnostných opatreniach.Jeden z iniciátorov pochodu, novinár Jevgenij Berg, na svojej stránke napísal, že sa vzdáva úlohy organizátora, ale napriek tomu v stredu na poludnie príde k stanici metra Čistyje prudy, kde sa mal pochod k budove mestskej správy ministerstva vnútra na ulici Petrovka začať. Jeho účastníci budú žiadať potrestanie vinníkov v kauze Ivana Golunova.Zrušiť protestný pochod vyzvalo organizátorov aj vedenie spravodajského portálu Meduza.io, pre ktorý novinár Golunov pracuje. Toto vyhlásenie portálu Meduza bolo zverejnené už v utorok po tom, ako sa objavila správa, že Golunova prepustia z domáceho väzenia.Aj samotný Golunov v utorok večer po svojom prepustení uviedol, že sa na pochod na svoju podporu nechystá a vyslovil názor, žeGolunov, ktorý pracuje pre ruskojazyčný spravodajský portál Meduza.io sídliaci v Lotyšsku, bol zadržaný 6. júna v centre Moskvypolicajtov z oddelenia pre kontrolu obchodu s drogami. Podľa vyšetrovateľov sa tam GolunovV sobotu bol Golunov obvinený, ale ešte v ten istý deň ho jeden z okresných súdov v Moskve odmietol vziať do väzby a poslal do domáceho väzenia, v ktorom mal byť do 7. augusta.Novinár na súde vyhlásil, že je nevinný a trestné stíhanie dal so súvislosti so svojimi investigatívnymi článkami o podozrivých praktikách v pohrebných službách. Golunovov obhajca poukázal na to, že policajti voči jeho mandantovi použili násilie. Vyslovil tiež predpoklad, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, boli podstrčené políciou.Golunovovo zadržanie vyvolalo veľkú kritiku v Rusku i v zahraničí. Aj pod jej tlakom ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že všetky obvinenia vznesené voči Golunovovi boli stiahnuté.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) následne oznámil, že začal vyšetrovanie vo veci podozrenia z neodôvodneného zadržania.Politológ Valerij Soloviov pre Echo Moskvy uviedol, že. Soloviov očakáva, že nasledovať bude verejné potrestanie "Krátko nato minister vnútra Vladimir Kolokoľcev oznámil, že prezidenta Vladimira Putina požiada, aby odvolal z funkcie náčelníka moskovskej správy pre boj s nezákonným obchodovaním s drogami a náčelníka správy ministerstva vnútra pre Moskvu-západ.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už medzičasom avizoval, že Putin sa touto žiadosťou bude zaoberať.