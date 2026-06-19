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19. júna 2026
Moskva ako čerešnička na torte. Putin podľa experta riskuje stratu svojho najväčšieho pokladu
V rozhovore pre Espreso TV to povedal vedúci ukrajinského Centra pre analýzu a stratégie Ihor Čalenko. Nedávne udalosti naznačujú zvýšenie schopností ukrajinských obranných síl zasiahnuť dôležité ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - V rozhovore pre Espreso TV to povedal vedúci ukrajinského Centra pre analýzu a stratégie Ihor Čalenko.
Nedávne udalosti naznačujú zvýšenie schopností ukrajinských obranných síl zasiahnuť dôležité a dobre chránené objekty na ruskom území i to, že akékoľvek hrozby zo strany Ruskej federácie budú čeliť reakcii. V rozhovore pre Espreso TV to povedal vedúci ukrajinského Centra pre analýzu a stratégie Ihor Čalenko.
Podľa neho nedávne udalosti naznačujú rastúcu efektivitu ukrajinských obranných síl a ich schopnosť zasiahnuť aj tie najchránenejšie objekty na území Ruska, najmä v Moskve.
„V skutočnosti to nie je len o Moskve, hoci to je čerešnička na torte. A ja by som to zvažoval nielen z pohľadu výsledkov tohto týždňa... Spomínam si aj na májovú hystériu Rusov ohľadom ich prehliadky 9. mája,“ poznamenal Čalenko.
Poznamenal, že Ukrajina preukazuje schopnosť zaútočiť na kriticky dôležité a dobre chránené ruské objekty vrátane hlavného mesta a akékoľvek hrozby zo strany Ruska sa podľa neho stretnú s odpoveďou.
„Samozrejme, toto všetko naši partneri analyzujú, a existuje pochopenie, že Putin nebude schopný presadiť postoje, ktoré chce.“
Pozemná trasa z Ruska na Krym už bola fakticky prerušená. Podľa Čalenka to znamená, že Putin tým, že nesúhlasí so zastavením vojny pozdĺž kontaktnej línie, riskuje, že v skutočnosti stratí svoj najväčší poklad - čiže to, čo „získal“ od roku 2014.
Vedúci Centra pre analýzy a stratégie tiež dodal, že najslabším článkom v potenciálnych rokovaniach zostáva Kremeľ, keďže bez zmeny Putinovej pozície žiadne formáty rokovaní neprinesú výsledky. Podľa jeho názoru je na urýchlenie ukončenia vojny potrebné zvýšiť sankčný tlak na Moskvu a zvýšiť podporu ukrajinských obranných síl.
Zdroj: SITA.sk - Moskva ako čerešnička na torte. Putin podľa experta riskuje stratu svojho najväčšieho pokladu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nedávne udalosti naznačujú zvýšenie schopností ukrajinských obranných síl zasiahnuť dôležité a dobre chránené objekty na ruskom území i to, že akékoľvek hrozby zo strany Ruskej federácie budú čeliť reakcii. V rozhovore pre Espreso TV to povedal vedúci ukrajinského Centra pre analýzu a stratégie Ihor Čalenko.
Podľa neho nedávne udalosti naznačujú rastúcu efektivitu ukrajinských obranných síl a ich schopnosť zasiahnuť aj tie najchránenejšie objekty na území Ruska, najmä v Moskve.
Putin nebude schopný presadiť postoje, ktoré chce
„V skutočnosti to nie je len o Moskve, hoci to je čerešnička na torte. A ja by som to zvažoval nielen z pohľadu výsledkov tohto týždňa... Spomínam si aj na májovú hystériu Rusov ohľadom ich prehliadky 9. mája,“ poznamenal Čalenko.
Poznamenal, že Ukrajina preukazuje schopnosť zaútočiť na kriticky dôležité a dobre chránené ruské objekty vrátane hlavného mesta a akékoľvek hrozby zo strany Ruska sa podľa neho stretnú s odpoveďou.
„Samozrejme, toto všetko naši partneri analyzujú, a existuje pochopenie, že Putin nebude schopný presadiť postoje, ktoré chce.“
Stratí svoj najväčší poklad?
Pozemná trasa z Ruska na Krym už bola fakticky prerušená. Podľa Čalenka to znamená, že Putin tým, že nesúhlasí so zastavením vojny pozdĺž kontaktnej línie, riskuje, že v skutočnosti stratí svoj najväčší poklad - čiže to, čo „získal“ od roku 2014.
Vedúci Centra pre analýzy a stratégie tiež dodal, že najslabším článkom v potenciálnych rokovaniach zostáva Kremeľ, keďže bez zmeny Putinovej pozície žiadne formáty rokovaní neprinesú výsledky. Podľa jeho názoru je na urýchlenie ukončenia vojny potrebné zvýšiť sankčný tlak na Moskvu a zvýšiť podporu ukrajinských obranných síl.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Moskva ako čerešnička na torte. Putin podľa experta riskuje stratu svojho najväčšieho pokladu © SITA Všetky práva vyhradené.
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