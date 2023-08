Moskva aktivovala riskantnejšie metódy špionáže, ruskí agenti môžu vystupovať ako občania tretích krajín

Špionážnu prácu môžu vykonávať neoficiálni agenti

Odhalení agenti

Žijú zdanlivo nevinné životy

17.8.2023 (SITA.sk) - Moskva po invázii na Ukrajinu aktivovala riskantnejšie metódy špionáže, keďže boli vypovedaní jej agenti, ktorých mala v Európe s diplomatickým krytím.Podľa odhadu Centra pre strategické a medzinárodné štúdie bolo v prvých troch mesiacoch vojny na Ukrajine vypovedaných viac ako 450 ruských diplomatov pôsobiacich na ruských ambasádach väčšinou v Európe. Konštatuje to britský portál The Guardian.Moskva preto podľa portálu začala aktivovať spiace bunky alebo preniesla viac aktívnej špionážnej práce na neoficiálnych agentov.Môže pritom ísť aj o ruských agentov vystupujúcich ako občania tretích krajín, ktorí si roky starostlivo budovali svoje krytie.V priebehu uplynulého roka bolo odhalených aspoň sedem takýchto agentov, a to v Nórsku, Brazílii, Holandsku, Slovinsku a Grécku. Niektorým sa podarilo utiecť a predpokladá sa, že sú naspäť v Rusku. Ostatní sú stále zatknutí.The Guardian pripomína prípady argentínskeho páru žijúceho v Slovinsku, mexicko-gréckeho fotografa, ktorý mal obchod s niťami v Aténach, a najnovšie troch Bulharov zatknutých vo Veľkej Británii.Mnohých ľudí žijúcich zdanlivo nevinné životy polícia a bezpečnostné sily vo svete v priebehu uplynulého roka obvinili z toho, že sú ruskými spravodajskými agentmi. Mnohých ďalších obvinili z poskytovania informácií Rusku.Napríklad pracovníka bezpečnostnej služby britského veľvyslanectva v Berlíne, ktorého odsúdili na 13 rokov väzenia, a viac ako desiatku ľudí zatknutých v Poľsku a obvinených z vykonávania rôznych úloh pre ruskú spravodajskú službu, dodáva The Guardian.