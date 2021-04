Moskva hrozí ďalšími krokmi proti ambasádam „nepriateľských“ štátov

Rusko môže obmedziť počty svojich občanov zamestnaných na ambasádach krajín, ktorých konanie považuje za nepriateľské, prípadne môže ich zamestnávanie na týchto zastupiteľstvách úplne zakázať.

Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal v piatok ruský prezident Vladimir Putin . Opatrenie sa netýka len veľvyslanectiev, ale aj konzulárnych úradov či zastúpení inštitúcií cudzích štátov.

Zasahovanie do volieb v USA

Diplomatická roztržka

24.4.2021 (Webnoviny.sk) -Spojené štáty minulý týždeň vyhostili desiatich ruských diplomatov za zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb a hackerský útok na federálne úrady.Česká republika (ČR) vyhostila 18 ruských diplomatov, ktorých identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb Rusko v odvete prikázalo návrat dvadsiatim českým diplomatom. To ochromilo fungovanie českej ambasády v Moskve. Česi následne oznámili, že ruskú ambasádu v Prahe musí opustiť ďalších 63 diplomatov. To znamená že na ruskej ambasáde v Prahe môže byť rovnaký počet diplomatov ako na českej v Moskve.Diplomatická roztržka medzi ČR a Ruskom sa začala v sobotu, keď predseda českej vlády a šéf rezortu diplomacie informovali, že Rusko sa podieľalo na výbuchoch v sklade zbraní vo Vrběticiach v roku 2014Poľsko na znak solidarity s ČR poslalo domov piatich Rusov, na čo Moskva odpovedala vyhostením piatich Poliakov. Pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko prikázali návrat domov celkovo štyrom pracovníkom ruských ambasád.