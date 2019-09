Moskva obvinila Google a Facebook zo zasahovania do ruských volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. septembra (TASR) - Ruský úrad pre dohľad nad médiami dnes obvinil internetové spoločnosti Google a Facebook zo zasahovania do volieb v Rusku. Firmy podľa úradu porušili zákon, ktorý zakazuje zverejňovanie politickej reklamy počas hlasovania, informovala agentúra DPA.uviedla vo vyhlásení ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor).Vo viacerých oblastiach Ruska sa v dnes konali voľby do miestnych a regionálnych zastupiteľstiev. Najviac sledované sú voľby do mestskej dumy v Moskve, kde počas leta prebehla vlna masových opozičných protestov.Ich účastníci demonštrovali proti vylúčeniu viacerých opozičných kandidátov z účasti na voľbách. Viacerí ruskí predstavitelia tvrdili, že za moskovskými demonštrantami stoja zahraničné mocnosti.Roskomnadzor ešte pred nedeľňajšími voľbami požiadal Facebook a Google, aby počas celého víkendu zamedzili publikovaniu politickej reklamy na svojich platformách.Ruská polícia v nedeľu zadržala v Moskve približne desať osôb vrátane členky skupiny Pussy Riot Marije Aľochinovej a novinára denníka Novaja Gazeta Iľju Azara, ktorého však zakrátko prepustili, informoval server Meduza.