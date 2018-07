Moskva očakáva, že vďaka MS sa zvýši záujem turistov o Rusko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. júla (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale "prispeli k odstráneniu stereotypov" o Rusku a pomôžu prilákať do Ruskej federácie v budúcom období väčší počet turistov. Je o tom presvedčená podpredsedníčka ruskej vlády Olga Golodecová.Ako uviedla v rozhovore pre agentúru Reuters, ruská vláda očakáva, že záujem turistov bude pokračovať aj po skončení šampionátu, ktorý do krajiny prilákal viac než 700.000 zahraničných návštevníkov.povedala Golodecová, ktorá má na starosti oblasť športu a kultúry.Moskva zároveň dúfa, že majstrovstvá sveta vo futbale prispejú k rozvoju miest a regiónov, ktoré zápasy hostili. Ruská vláda podľa Golodecovej čoskoro zverejní plán rozvoja, ktorý by mal zabezpečiť, aby nové štadióny vybudované práve pre šampionát, nezostali po jeho skončení opustené. Detaily plánu ani výšku ďalších investícií neuviedla.Napríklad Saransk, najmenšie z ruských hostiteľských miest, ktoré leží asi 650 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, má teraz štadión s kapacitou okolo 45.000 divákov. Mesto má pritom len 300.000 obyvateľov.dodala Golodecová. Podľa nej však všetky oblasti majú potenciál ďalšieho rozvoja.Čo sa týka vplyvu šampionátu na ruskú ekonomiku ako celok, ten výrazný nebude, upozorňujú ekonómovia. V rámci jednotlivých sektorov najviac na majstrovstvách sveta zarobili hotely a maloobchod. Okrem nákupov piva, nealkoholických nápojov a rýchleho občerstvenia výrazne vzrástol dopyt po úveroch na nákup elektroniky, najmä televízorov a smartfónov.Na druhej strane, predajcovia áut podľa všetkého privítajú koniec šampionátu, keďže ten im spomalil rast predaja. Zatiaľ čo v máji vzrástol predaj áut v Rusku o 18 %, v mesiaci jún sa tempo rastu spomalilo na 11 %.