Moskva pripravuje vlastný národný projekt na výrobu dronov, vyhradili naň viac ako 60 miliárd rubľov

16.10.2023 (SITA.sk) - Ruské bezpilotné lietadlá pochádzajú väčšinou z Číny povedal ruský minister financií s tým, že Moskva pripravuje vlastný národný projekt na ich výrobu.Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, Anton Siluanov povedal, že Rusko na drony vyčleňuje dodatočné peniaze. Na spomenutý nový projekt, ktorý sa týka vyvinutia vlastnej dronovej základne vyhradili viac ako„Úlohou je, aby 41 percent všetkých dronov do roku 2025 malo označenie Made in Russia,“ vyjadril sa minister. Drony zohrávajú dôležitú úlohu v ruskej vojne na Ukrajine , pričom ich používajú na útoky aj prieskum.