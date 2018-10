Moskva pripravuje zákaz dovozu niektorých ukrajinských výrobkov

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. októbra (TASR) - Ruská vláda pripravuje ekonomické sankcie voči Ukrajine, v rámci ktorých zakáže dovoz niektorých ukrajinských výrobkov. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na vyjadrenie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva.Predseda ruskej vlády počas utorkovej návštevy Kaliningradu uviedol, že sa pripravuje zoznam ukrajinských občanov a firiem, na ktoré by sa mali sankcie vzťahovať.povedal Medvedev. Avizoval, že príslušný dokument plánuje podpísať voNa aké výrobky by sa mal zákaz dovozu vzťahovať, ruský premiér nešpecifikoval. Zdôraznil však, že Rusko - aj napriek napätým bilaterálnym vzťahom - stále zostáva najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, čím naznačil, že chystané sankcie by mohli mať nemalý ekonomický dopad.Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét, ktorým nariadil vláde, aby voči Ukrajine zaviedla. Kabinet má tiež pripraviť zoznam fyzických a právnických osôb na ktoré sa majú sankcie vzťahovať.Podľa Putina má ísť o odvetu zaKyjeva voči ruským občanom a spoločnostiam. Na základe prezidentského dekrétu môžu byť sankcie zrušené, ak Ukrajina odvolá všetky reštrikcie voči Rusku, ktoré - podobne ako EÚ a USA - zaviedla v súvislosti s anexiou Krymu a konfliktom v Donbase.