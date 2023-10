Moskva tvrdí, že pred septembrovou krízou v Náhornom Karabachu rokovala s USA a EÚ

Azerbajdžan spustil vojenskú operáciu 19. septembra s cieľom úplne získať Náhorný Karabach späť po troch desaťročiach vlády separatistov. Baku sa so separatistickými úradmi dohodlo na zložení zbraní a rozpustení separatistickej vlády, pričom sa zaviazalo, že bude rešpektovať práva etnických Arménov v regióne. Väčšina obyvateľov sa však rozhodla utiecť, pretože neveria, že azerbajdžanské úrady s nimi budú zaobchádzať spravodlivo a humánne a zaručia im jazyk, náboženstvo a kultúru.



USA a EÚ vyjadrili „hlboké obavy“ o Arménov v Náhornom Karabachu, ktorý je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale bol pod kontrolou Arménov.





4.10.2023 (SITA.sk) - Rusko podľa jeho rezortu diplomacie rokovalo so Spojeným štátmi a Európskou úniou o situácii v Náhornom Karabachu pred minulomesačnou bleskovou vojenskou operáciou Azerbajdžanu. Referuje o tom web news.sky.com.„USA a EÚ nás oslovili a požiadali nás o stretnutie,“ povedala novinárom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová a dodala, že strany si vymenili názory na situáciu.„Na tomto stretnutí nebolo nič tajné, bola to obyčajná výmena názorov. Uvidíme, ako to všetko teraz Západ predstaví,“ podotkla.