Moskva v Kurskej oblasti v týchto dňoch stratila takmer celý prápor, tvrdí Zelenskyj

5.1.2025 (SITA.sk) - Počas najnovších bojov v ruskej Kurskej oblasti Moskva utrpela vysoké straty v radoch severokórejských a ruských vojakov. Ako informuje web Kyiv Independent, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Počas piatkových a sobotňajších bojov pri obci Machnovka v ruskej Kurskej oblasti ruská armáda podľa Zelenského stratila takmer celý prápor zložený zo severokórejskej pechoty a ruských výsadkárov. Prápor zvyčajne pozostáva z niekoľkých stoviek vojakov.Ukrajinská armáda obsadila časť Kurskej oblasti začiatkom augusta minulého roka. Moskva v regióne nasadila 12-tisíc severokórejských vojakov. V závere minulého roka Zelenskyj vyzval Čínu, aby využila svoj vplyv na Severnú Kóreu a zabránila nasadeniu jej vojakov na front.„Kórejský ľud by nemal strácať svojich ľudí v bojoch v Európe. A to môžu ovplyvniť najmä susedia Kórey, predovšetkým Čína. Ak je Čína úprimná vo svojich vyhláseniach, že vojna sa nemá rozširovať, je potrebné vhodne vplývať na Pchjongjang," vyjadril sa Zelenskyj.