Moskva v rámci odvetného kroku vyhostila štyroch rakúskych diplomatov po tom, čo sa Rakúsko odmietlo prizerať na ruskú špionáž

Ruská špionáž

Vyhostenie diplomatov

17.2.2023 (SITA.sk) - Moskva požiadala štyroch rakúskych diplomatov, aby opustili Rusko. Učinila tak v rámci odvety za vyhostenie štyroch ruských diplomatov z Viedne začiatkom tohto mesiaca. Rakúsko vtedy obvinilo ruských diplomatov zo špionáže.Rakúsky kancelár Karl Nehammer v piatok obhajoval ich vyhostenie. Povedal, že Rakúsko sa nebude nečinne prizerať „špionáži a zneužívaniu pohostinnosti v našej krajine“.Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtkovom oznámení o vyhostení rakúskych diplomatov označilo predchádzajúci akt Rakúska za „nepriateľský a nerozumný“, pričom spochybnilo „neutralitu a nezaujatosť“ Rakúska. Nehammer odmietol tvrdenie, že Rakúsko už nie je neutrálne.Ruskí diplomati predtým dostali týždeň na to, aby opustili Rakúsko. Rusko teraz uviedlo, že tí rakúski majú čas do 23. februára.Moskva tiež uviedla, že Viedeň sťažuje ruským predstaviteľom proces získania víz a tvrdí, že je to „v rozpore so záväzkami Rakúska ako miesta konania medzinárodných stretnutí“.