Moskva v súvislosti s otrávením Alexeja Navaľného rozšírila v odvete svoj sankčný zoznam

Únia postihla šiestich Rusov

Otrava novičokom

Identitu páchateľov poznajú

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Moskva rozširuje zoznam európskych predstaviteľov, ktorým zakážu vstup do Ruska. Reaguje tak na sankcie z Európskej únie (EÚ) , ktoré uvalila na ruských predstaviteľov v súvislosti s otrávením opozičného lídra Alexeja Navaľného. V utorok o tom informoval ruský rezort zahraničia.Ministri zahraničia EÚ uvalili pre Navaľného sankcie na šesť ruských predstaviteľov a štátny výskumný ústav. Ruské ministerstvo zahraničia ich v utorkovom vyhlásení označilo za "konfrontačné politické rozhodnutie" a oznámilo, že rozširujú "zoznam zástupcov členských štátov EÚ a inštitúcií, ktorí budú mať zákaz vstupu do Ruskej federácie".Mená ani presný počet dotknutých osôb neposkytlo, uviedlo však, že sú "zodpovedné za podporovanie protiruských sankčných iniciatív" v eurobloku.Hovorkyňa ministerstva Maria Zacharovová v utorok pre tlačovú agentúru Interfax povedala, že si "v súvislosti so zavedením protiruských sankcií z EÚ" predvolali veľvyslancov z Nemecka, Francúzska a Švédska.Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skolaboval 20. augusta počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína.Odborníci z Nemecka, Francúzska, Švédska a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.Ruské sankcie oznámili deň po tom, čo Navaľnyj zverejnil nahrávku telefonátu s údajným agentom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorého médiá identifikovali ako člena tímu, ktorý ho údajne tri roky sledoval.Muž v nahrávke hovoril o svojej účasti na utajení otravy a odhalil detaily o celej operácii. Video zaznamenávajúce telefonát na službe YouTube za 22 hodín evidovalo takmer 13 miliónov pozretí.Samotná FSB uviedla, že telefonický rozhovor Navaľného s dôstojníkom FSB bol "falošný" a predstavuje "provokáciu", ktorú nebolo možné uskutočniť bez pomoci špeciálnych zahraničných služieb, informuje spravodajský portál RBC.ru.Investigatívne portály Bellingcat a Insider v spolupráci s televíznou stanicou CNN a nemeckým týždenníkom Der Spiegel minulý týždeň oznámili, že poznajú identitu páchateľov údajného útoku na opozičného politika.Podľa ich zistení sú to agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí Navaľného sledovali od roku 2017.Osoby údajne majú výcvik v oblasti zaobchádzania s chemickými zbraňami. V blízkosti Navaľného sa vraj vyskytovali v čase, ktorý bezprostredne predchádzal otráveniu.Navaľný, ktorý sa zotavuje po otrave na tajnom mieste v Nemecku, tvrdí, že dané zistenia dokazujú, že ho agenti FSB mali zabiť na Putinov rozkaz. Kremeľ opakovane odmieta akúkoľvek účasť.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.rbc.ru.