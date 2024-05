Moskva varuje Britániu, že zaútočí na jej vojenské zariadenia. Ukrajine umožnili použiť britské zbrane na zasiahnutie ruských cieľov

Odvetné útoky proti vojenským zariadeniam

6.5.2024 (SITA.sk) - Rusko v pondelok pohrozilo, že zaútočí na britské vojenské zariadenia, a vyhlásilo, že uskutoční cvičenia simulujúce použitie jadrových zbraní na bojisku.Udialo sa tak uprostred prudko rastúceho napätia v súvislosti s vyjadreniami vysokých západných predstaviteľov o možnom hlbšom zapojení do vojny na Ukrajine Moskva po predvolaní britského veľvyslanca na ministerstvo zahraničných vecí varovala, že ukrajinské údery na ruské územie zbraňami dodanými Spojeným kráľovstvom by mohli priniesť odvetné útoky proti britským vojenským zariadeniam a tiež zariadeniam na ukrajinskom území alebo aj inde. David Cameron minulý týždeň počas návštevy Kyjeva povedal, že Ukrajina bude môcť použiť britské zbrane s dlhým doletom na zasiahnutie cieľov v Rusku, čo je možnosť, ktorej sa niektoré ďalšie krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) poskytujúce zbrane zdráhali.Ruské vyjadrenia zazneli v predvečer inaugurácie ruského vodcu Vladimira Putina do piateho funkčného obdobia v pozícii prezidenta a v týždni, keď Moskva vo štvrtok oslávi Deň víťazstva, svoj najvýznamnejší dlhodobý sviatok, označujúci porážku nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne.