Moskva varuje Nemecko pred plánmi na rozmiestnenie vojsk v Litve

20.12.2023 (SITA.sk) - Plány Nemecka rozmiestniť od roku 2027 brigádu v Litve povedú podľa Moskvy k „eskalácii vojenského napätia“ medzi Ruskom a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) Ako uvádza web news.sky.com, povedala to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová Tá sa tak vyjadrila po tom, ako sa Nemecko a Litva minulý týždeň dohodli na spomenutom pláne. Dohoda predpokladá, že v Litve, v blízkosti hraníc s Ruskom, bude nasadená stála nemecká brigáda s približne 4 800 vojakmi.Táto dohoda medzi Nemeckom a Litvou prichádza v súvislosti s obavami, že ruský vodca Vladimir Putin by mohol predstavovať riziko pre krajiny NATO, ak bude úspešný vo vojne na Ukrajine.Šéf belgickej armády v stredu varoval, že Rusko by sa mohlo v rámci ďalšieho cieľa zamerať na Moldavsko a pobaltské štáty, a povedal týmto krajinám, že by mali byť „znepokojené“.