Moskva verbuje srbských žoldnierov, Savičić chystá do jesene vytvoriť úplnú jednotku

6.10.2023 (SITA.sk) - Rusko verbuje srbských občanov za žoldnierov. Ubytovaní sú v budove študentského internátu na predmestí Moskvy, pričom cieľom je vytvoriť úplnú srbskú brigádu.Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruské vysielanie BBC. Srbskí žoldnieri sú podľa neho zaradení do ruskej 106. výsadkovej divízie.Do verbovania sú podľa zistení BBC zapojení predovšetkým Davor Savičić, ktorý na východe Ukrajiny bojuje od roku 2014, vodca ruského motocyklového klubu Noční vlci Alexander Zaldastanov a syn zosnulého juhoslovanského exprezidenta Marko Milošević, ktorý žije v Rusku.Podľa materiálov, ktoré mohla BBC preštudovať, Savičić uviedol, že sa chystá do jesene 2023 vytvoriť úplnú srbskú brigádu. Znamená to, že chce naverbovať zhruba tisíc srbských občanov.